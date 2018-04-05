В США будет создана Польско-американская торговая палата 5.04.2018, 11:37

Привлекательная экономическая ситуация в Польше отвечает интересам иностранного капитала.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о создании Польско-американской торговой палаты. Во время пресс-конференции с послом США в Варшаве Полом Джонсом он подчеркнул, что создание этого учреждения является «очередным шагом на пути к крепкому присутствию польского бизнеса в Соединенных Штатах», пишет «Радио Польша».

«Это классическая формула win-win. Здесь мы четко видим, что привлекательная экономическая ситуация в Польше, стабильный макроэкономический фундамент отвечают интересам иностранных предпринимателей, в том числе из Соединенных Штатов», - сказал глава польского правительства.

Посол США в Варшаве Пол Джонс выразил надежду на то, что будущая Польско-американская торговая палата будет способствовать более глубокому экономическому сотрудничеству между двумя странами. По его словам, в США благоприятный климат для польских предпринимателей, о чем свидетельствует растущее число польских компаний, инвестирующих за океаном.

Матеуш Моравецкий также добавил, что примером углубления отношений между Польшей и Соединенными Штатами является подписанное на прошлой неделе соглашение о покупке американских противоракетных систем Patriot.