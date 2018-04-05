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Отрава у дома

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  • Виталий Портников
  • 5.04.2018, 11:53
  • 2,027
Виталий Портников

В любой нормальной стране подобные проблемы еще долго были бы главными заботами чиновников.

Неповторимая Маша Захарова - мог ли кто-нибудь даже лет десять назад подумать, что у российского МИДа будет такая говорящая голова, - называет британских дипломатов "наперсточниками", лгущими о возможности доказать происхождение отравляющего газа.

Представитель России в Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин утверждает, что большинство в исполнительном совете организации отказалось "ассоциировать себя с британской точкой зрения", хотя на самом деле произошло нечто ровно противоположное - большинство отказалось голосовать за российско-китайско-иранский проект резолюции, то есть не поддержало Москву, а не Лондон.

Профессиональный "либерал" Георгий Бовт публикует в одном из интернет-изданий статью, в которой объясняет продвинутой публике, что "провокация" могла быть задумана не только извне России, но и некими "темными силами" внутри страны. Статья называется "Почему они нас ненавидят", и ее автор уверен, что Запад теперь только рад не притворяться и не делать вид, что Россия - это Европа.

Словом, подгорает. Примерно также российская государственная машина и ее обслуга вели себя после уничтожения малайзийского "Боинга" над Донбассом. Тоже обвиняли всех во вранье, тоже глумились над чужим горем, тоже зачисляли воздержавшихся в сторонники, тоже пытались понять, где же спрятались провокаторы, тоже придумывали одну версию круче другой.

Все эти люди точно понимают, когда и как они совершают преступления. Но они не думают, как за эти преступления ответить. Они даже не думают, как в будущем избежать новых ошибок, возможности быть изобличенными и обвиненными. Они думают исключительно о том, как эти преступления использовать.

Именно поэтому они сегодня нагнетают истерию вокруг дела об отравлении Скрипалей - обвиняют, ерничают, истерят, лгут, изгаляются. Это отличная возможность замаскировать своим праведным гневом и защитой оскорбленной России вонь Волоколамска и смрад Кемерова.

В любой нормальной стране эта вонь и этот смрад еще долго были бы главными заботами чиновников и главными темами журналистов. Но российское телевидение занято обличением буржуинов и старается мусорных митингов не замечать. А с Кемеровом вообще благодать: родственникам погибших заплатили, хозяин области, всеми любимый Аман Гумирович, готовится оказаться не на скамье подсудимых, а в кресле главы законодательного собрания региона. Можно жечь дальше - система ощерилась по периметру и практически перестала замечать бессмысленных людишек внутри самой себя. Они только мешают жить, воровать и воевать.

Скоро этой вонью и этим смрадом всю Россию захлестнет.

Виталий Портников, "Грани.ру"


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