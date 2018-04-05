Письма политзаключенным - проявление солидарности и общественного сопротивления 5.04.2018, 12:07

В Гомеле откроется выставка «Письма политзаключенных: с 1996 года до наших дней».

19 апреля в Гомеле в офисе отделения правозащитного центра «Весна» «Гомельская Весна», который находится в общественно-политическом центре «Полесская 52» откроется выставка «Письма политзаключенных: с 1996 года до наших дней».

Откроют выставку правозащитник и сценарист Полина Степаненко и бывший политзаключенный, правозащитник и литератор Алесь Беляцкий.

В основе выставки - письма политических заключенных из тюрьмы, письма в поддержку политзаключенных, архивные фотографии.

Переписка через решетку содержит факты, события, эмоции, мечты и пожелания, несмотря на на препятствия тюремной цензуры. С 1996 года, по сведениям правозащитных организаций, через уголовное преследование за политические убеждения в Беларуси в заключение попали более 200 человек.

Письма для политзаключенных - были, есть и будут связью со свободным миром. А переписка с политзаключенными - проявление солидарности и ненасильственного общественного сопротивления.

Выставка подготовлена «Центром исследований гражданского общества Беларуси». Выставка откроется 19 апреля в 18.00 часов в общественно-политическом центре «Полесская 52», (ул. Полесская, 52, Гомель). Вход свободный.