Что изменится в гимназиях после отмены экзаменов 4 5.04.2018, 12:14

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Изменения затронут и общеобразовательные школы.

Министерство образования разъяснило, каких изменений ждать ученикам и их родителям после отмены вступительных испытаний в гимназии, как будут работать классы с повышенным уровнем изучения и на что школы могут потратить «дополнительные» часы, пишет tut.by.

— Наша задача — создать равные условия для всех учащихся, независимо от того, где они учатся — в гимназии или средней школе. Во всех учреждениях должна быть возможность изучать отдельные учебные предметы на повышенном уровне. Это особенно актуально для регионов, малых городов, учреждений образования в сельской местности, — обращают внимание в Министерстве образования и напоминают, каких изменений стоит ждать родителям и ученикам.

В школах, как и в гимназиях, с 5-го класса можно будет изучать на повышенном уровне иностранный язык

— Сейчас и в школах, и в гимназиях используются единые учебные программы по всем учебным предметам. Единственное отличие в учебном плане: в гимназии на изучение иностранного языка предусмотрено в 5−9-х классах 5 часов, в средней школе — 3 часа, — говорят в министерстве.

— В этом направлении будут предприняты меры, но вовсе не для того, чтобы ликвидировать гимназии, а, наоборот, чтобы подтянуть средние школы до уровня гимназий. Планируется предусмотреть для 5−7-х классов возможность выделения 5 часов на изучение иностранного языка не только в гимназии, но и в школе (базовой и средней), — объяснила начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Светлана Уклейко.

С 8-го класса на повышенном уровне можно будет изучать не только иностранный язык, но и другие предметы

— Мы предлагаем 2 часа (разница на изучение иностранного языка в гимназии и школе. — Прим. ) использовать на изучение на повышенном уровне не только иностранного языка, но и других учебных предметов, — отметили в ведомстве.

Какие это будут предметы — определит директор школы по согласованию с местным исполкомом на основании заявлений родителей учеников.

С 5-го класса — система допрофильной подготовки

— Нужно понимать, что с 5-го класса открываются не профильные классы, а классы, в которых отдельные учебные предметы будут изучаться на повышенном уровне. Это принципиально важно, потому что задача II ступени (5−9-е классы) — подготовить учащихся к осознанному выбору дальнейшего профиля обучения в 10−11-х классах, в том числе за счет изучения на повышенном уровне учебных предметов на уроках, так и в рамках факультативных занятий, — отмечают в министерстве.

В 10−11-х классах в гимназиях — только профильное обучение, в школах — по выбору

Начиная с 2015/2016 учебного года предусмотрена возможность изучения учебных предметов на повышенном уровне в 10−11-х классах.

— Это, несомненно, отражается на результатах ЦТ и положительно сказывается на мотивации выбора дальнейшего обучения в вузе, — считают в ведомстве

В гимназиях в новом учебном году, как и в предыдущие годы, будут только профильные 10−11-е классы. А вот в обычных школах будут существовать классы, где все предметы изучаются на базовом уровне, и классы с изучением предметов на повышенном уровне.

К какой гимназии относится ученик — решат в апреле

— В процедуре приема в 1 класс ничего не изменилось! Другое дело, что ранее за отдельными гимназиями не был закреплен так называемый микрорайон. Поэтому в апреле рай (гор)исполкомы, администрации районов в городах примут соответствующие решения, определив, из какого микрорайона (конкретных адресов) будет принимать первоклассников та или иная гимназия, — объяснили журналистам в ведомстве. — Безусловно, вся информация о закреплении жилых домов за школами и гимназиями будет вывешена на сайтах как исполкомов, так и всех учреждений образования. Нужно сказать, что ответственность за организацию приема в 1-е классы, комплектование учреждений образования несет учредитель учреждения, т.е. районный или городской исполком.

При этом все, кто сегодня учится в гимназии, могут и дальше обучаться в этой гимназии без всякого отбора, подчеркивают в министерстве. Временно, до введения независимой аттестации, сохраняется отбор (вступительные испытания) только на свободные места в 10−11-е классы гимназий.

Вторая смена — по санитарным нормам

Так как в 5-е классы гимназий без экзаменов смогут попасть все желающие, закончившие 4-й класс, стал вопрос об обучении во вторую смену.

— Требования к организации учебных занятий в одну или две смены прописаны в Санитарных нормах и правилах, утвержденных постановлением Минздрава. И каждое учреждение определяет режим работы с учетом этих требований, — напомнили в министерстве.