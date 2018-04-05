Во Франции планируют на треть сократить число парламентариев 5.04.2018, 12:24

Депутатам и сенаторам ограничат пребывание на должности до трех сроков.

Во Франции намерены на треть сократить число членов парламента. Об этом 4 апреля рассказал премьер-министр страны Эдуард Филипп, представляя масштабную институциональную реформу, сообщает «Гордон» cо ссылкой на Le Parisien.

В нижней палате парламента, Национальной ассамблее, на выборах в 2022 году будут выбирать 404 депутатов вместо 577. Число сенаторов сократят с 348 до 244.

Депутатам и сенаторам ограничат пребывание на должности до трех сроков – то есть 15 и 18 лет соответственно.

Кроме того, 15% членов парламента на выборах 2022 года будут избираться по пропорциональной системе голосования. Сейчас выборы проходят полностью по мажоритарной системе.