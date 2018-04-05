Как минчане съездили в Гонконг и на Филиппины 1 5.04.2018, 12:37

Колесо обозрения в небоскребе, медведекот и манговая полиция.

Минчане Татьяна и Андрей давно любят Азию, но на Филиппинах побывали впервые. Почему традиционные деревни им понравились больше раскрученных курортов и ради чего стоит съездить в эту экзотическую страну, Татьяна и Андрей рассказали CityDog.by.

«НА УЛИЦАХ БЫЛИ МИЛЛИОНЫ КИТАЙЦЕВ»

– Мы выбирали страну, где получим море, интересные экскурсии и новые впечатления. Кроме того, мы любим улетать на Новый год, так что в этом случае все совпало. На Филиппины мы решили лететь через Гонконг, потому что там еще не были и хотели увидеть этот необычный город.

Мы прилетели в Гонконг и сразу с чемоданами отправились паромом в Макао, чтобы посмотреть тот самый азиатский Лас-Вегас. Чемоданы можно легко оставить в гостинице «Венеция» – это удобно и совсем недорого. Из порта до города без проблем можно добраться бесплатно – отели и казино отправляют свои фирменные автобусы, чтобы доставить туристов в их казино. Но зато назад...

В каждой очереди на такси было человек по 50. Мы понимали, что, если будем стоять, опоздаем на паром и встретим Новый год неизвестно где. Помогла общительность – я подошла к началу очереди и стала спрашивать, может, кто-то едет в порт. Красивая китайская девушка спросила нас: «Вы опаздываете? Тогда берите нашу машину, пожалуйста, мы не спешим».

Макао – бывшая португальская колония, и она сохранила элементы португальской культуры. Даже любимый всеми паштейш на каждом шагу! Это автономный район Китая: свои деньги, свои законы, своя эмиграционная система – без виз для нас, что очень удобно.

А также Макао известен на весь мир своими казино, ипподромом и активной ночной жизнью. Понятно, что город туристический. Причем большинство туристов местные.

Мы не были в Лас-Вегасе, но были поражены тем, что увидели в Макао. Безбрежные казино, нескончаемые улицы магазинов внутри отелей, кафе, рестораны, опять отели. Мы даже заблудились в The Venetian. Очень необычно, что в одном месте можно увидеть и венецианские каналы, и Эйфелеву башню.

А внутри отеля The Venetian целый город: Венеция, каналы с гондольерами и даже искусственное небо. Мы покатались на колесе обозрения, которое находится прямо внутри многоэтажного здания. Совет: переночуйте в Макао, чтобы не спешить и полюбоваться ночной иллюминацией.

Мы побывали на шоу «Дом танцующей воды» – знаменитом и дорогом. Этим шоу занимается тот же постановщик, что работает с «Цирк дю Солей». Как мы узнали из интернета, в Макао построили площадку за 250 миллионов долларов, которая за секунды из огромного бассейна может превратиться в сухую поверхность и наоборот.

Это представление считается одним из лучших в мире, поэтому билеты нужно покупать минимум за полгода. Мы брали за четыре месяца, и их оставалось мало. Цены начинаются от 60 долларов. Но для нас, к сожалению, шоу стало одним из немногих разочарований этой поездки. Какая-то самодеятельность. Хотя наши знакомые, побывавшие на шоу раньше, были в полном восторге. Мы решили, что основную трупу заказали на частную новогоднюю вечеринку, а для нас выступал запасной состав (смеется).

Сам Новый год мы, к счастью, встретили все-таки в самом Гонконге в буквальном смысле с миллионами китайцев. Открыв бутылочку просекко, любовались салютом с толпой таких же веселых людей. С набережной явно было бы лучше наблюдать за игрой огней в небе, но тогда место пришлось бы занимать часов за пять. Это не наш метод – не любим терять время. Но салют и так был потрясающим. Плюс эффект праздника и общей энергетики!

огда мы бронировали номер в центре, я не верила, что на семи-восьми метрах мы сможем разместиться. Как в такой номер можно уместить кровать, туалет, душ, чемоданы и двух (больших) людей? Но такие номера существуют, и они вполне себе ничего, даже кровати удобные. Такое впечатление, что каждый этаж небоскребов порезали на форточки и назвали их номерами. И такими зданиями, где на одном этаже может находиться пять небольших гостиниц, застроены целые улицы. Мы жили в Мейсон-центре. На Новый год стоимость такого номерочка – 70 долларов, в другие дни гораздо дешевле.

На следующий день мы запланировали обзорную экскурсию по городу, причем на городском транспорте – двухэтажном автобусе. Второй этаж у лобового стекла – идеально. В другой части города мы прокатились на двухэтажном трамвае, проезд почти бесплатный.

Позже утром мы попали на обзорную площадку на пике Виктория. Нам повезло с погодой. Обычно там облачно, поэтому практически ничего не видно. Советуем всем выкупить заранее фаст-лайн: разница в пару долларов, а времени экономит прилично. В целом красиво, рекомендуем для посещения.

Гонконг необычный. Среди красивых и некрасивых небоскребов на каждом шагу встречаются красивейшие парки – с водопадиками, игровыми площадками, зонами отдыха.

Sky101 – место нашей вечерней обзорки. Красивый вид на город. Но хваленое лазерное шоу, о котором так много пишут, по сути ничего особенного. Совет – лучше вместо этого погулять по городу.

«НАС ОСТАВИЛИ В ПЕЩЕРЕ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ»

Из Гонконга мы перелетели в Манилу. У нас было шесть часов, чтобы быстро посмотреть город. Заехали в торговый центр неимоверных размеров, внутри которого даже есть улицы. На Филиппинах очень много внимания уделяют безопасности, поэтому каждый раз при входе в торговый центр нужно проходить через рамку и показывать сумку полицейским.

Один из видов общественного транспорта в Азии – джипни. Людей в них набивается как селедок в бочку, но стоит проезд сущие копейки. Каждый владелец железного чудовища пытается сделать его оригинальным, поэтому найти две одинаковые джипни трудно. На одной из экскурсий мы видели джипни с «ручным тормозом»: под колеса при остановке просто подкладывают бревно.

Центр Манилы – современный, красивый, а вот ближе к окраинам жилье напоминает трущобы – типичная ситуация в Азии.

К моменту нашего вылета на Палаван вернулся тайфун. А мы к тому же немного опаздывали, поэтому пришлось понервничать. И начались странности. Приходим в аэропорт, а на табло запись, что наш рейс отменили. Тихо матерясь, мы поплелись в зону «Филиппинских авиалиний». Красивые девчонки в форме посмотрели билеты и сказали проходить: «До окончания посадки 20 минут». Велкам, так сказать.

На этом странности не закончились. На контроле нас попросили выложить зажигалку. Выложили, но сотрудники аэропорта сказали, что в рюкзаке есть еще одна. Рылись вместе с таможенником, ничего не нашли, сказали, что спешим, и нас отпустили, пожелав хорошего полета.

Прилетели в дикий ливень: тепло, дождь стеной. Взяли трицикл и поехали в наш гостевой домик на окраине. Мы на самом деле оказались среди местных жителей! Настоящее погружение в реальную жизнь. Кроме нас и хозяев в отеле больше никого не было, так как остальные рейсы отменили.

Восемь или девять вечера, тропический ливень. Нужно как-то переносить выкупленные экскурсии, надо бы поужинать и не только. Нашей ситуацией очень прониклась хозяйка или администратор хостела Balai Esperanza Норма: она отправила сына за продуктами, приготовила нам ужин и помогла разобраться с экскурсиями.

Я такого отношения к гостям давно не видела, хотя практически везде встречаю отличных людей. Вообще, в этом городке поразило какое-то всеобъемлющее гостеприимство, чего не скажешь о раскрученных туристических местах.

Когда еще был интернет, мы посмотрели прогноз погоды: обещали, что солнце выглянет только 12-го числа. А мы как раз прилетели на Филиппины ровно на 12 дней. Это был настоящий трэш. Мы решили, что плакать все равно не будем: открыли бутылочку местного рома, и тут везде вырубился свет.

– Отлично, милый, – сказала я. – Я видела здесь свечи – у нас будет настоящий романтический вечер!

При желании из всех минусов можно сделать плюсы.

Справка: номер на двоих на два дня с душем и туалетом – 25 евро. Норма еще бонусом нас завтраками кормила: блинчики, арбуз. Горячей воды, как оказалось, нет в принципе, будильник не нужен – в деревне будят петухи. И, что очень важно, место общения – удобные беседочки для гостей. Мы с ребятами из Манчестера Кейном и Ванессой провели прекрасный вечер, болтая о путешествиях и попивая местный ром за три доллара за бутылку.

«МЕДВЕДЕКОТ ОЧЕНЬ ЗАБАВНЫЙ И ДАЖЕ УМЕЕТ ПОЗИРОВАТЬ»

Вопреки прогнозам, на следующий день погода улучшилась, но на подземную реку из-за ливня было нельзя, и мы обратились к волшебнице Норме. Она предложила обзорку по городу. Мы согласились на трицикл – более колоритно, – а не на такси, и по воде в полколеса поехали в неизвестность. Я бы описала трицикл как железный ящик с коляской. На мотоцикл «Хонда» приделана штуковина с сиденьем и крышей.

В Парке бабочек нас поразили не бабочки, а медведекот. Он очень забавный и даже умеет позировать. Еще мы видели крокодилов, скорпионов и неимоверно забавных богомолов. Кроме медведекота, который водится только на Филиппинах, там есть и свинки, похожие на Пумбу, только сзади пушистые. Очень смешные. Кстати, вход в парк стоит всего доллар.

Следующая точка – медитативный центр и святое место для жителей города. В одном из природных гротов люди увидели профиль Иисуса. И теперь там не только место отдыха, но и место венчаний и месс. Рекомендуем, вход два доллара с человека с персональным гидом, который говорит на английском языке. Гроты прекрасны, парк – микроджунгли в городе.

Puerto Princesa – перевалочный пункт на Палаване, чтобы посетить несколько интересных экскурсий вне города. Но, как оказалось, там есть на что посмотреть. Кафедральный белоснежный собор, Парк памяти освобождения от японской оккупации, набережная с памятником Ротари и плавучими домиками, отличные парки для туристов с конными прогулками, канопи и многое другое.

Местные дома на окраине – большая часть из пальмовых листьев, выглядят как домики ленивых поросят из сказки. В центре и других районах – местное Марьяливо с домами-дворцами. Что еще запомнилось – это счастливые улыбающиеся дети. Играют веселыми стайками на улице, как только тебя видят – здороваются и улыбаются.

Одна из самых посещаемых экскурсий на Палаване – подземная река в Пуэрто Принсеса, признанная самой длинной подземной рекой в мире. Статус подземной она получила из-за необычного расположения: восемь километров она течет в огромной пещере. Правда, для нас, туристов, открыто только чуть больше одного километра.

До этого мы были в подземных пещерах, но Принцесса нас впечатлила! Экскурсия с полным комфортабельным трансфером и обедом в агентстве стоит порядка 60–70 долларов с человека.

Подземная река – это чудо! Тебя окружает полная темнота, только человек, который ведет лодку, высвечивает фонариком то, о чем рассказывает аудиогид. Есть запись на русском языке, причем сделанная профессиональным диктором. Надо только набраться терпения и прождать минут 30–60 своей очереди, наблюдая за варанами и наглющими обезьянами.

Там удивительно! Я думала, что все будет черно-серым, но там огромное количество цветов. Залы называются по-разному. Где-то, например, Палаццо, потому что чем-то напоминает итальянскую архитектуру. Был такой момент, когда выключили свет и предложили сначала прочувствовать темноту, а потом попытаться в ней что-нибудь увидеть. Безуспешно.

ЯЙЦО С ЗАРОДЫШЕМ И САМОЕ ВКУСНОЕ МАНГО

Из Пуэрто Принсесы мы переехали в курортное местечко Эль Нидо на том же острове Палаван. В планах было посетить пять из предлагаемых туров по островам. Дело в том, что возле этого места целый архипелаг мелких островков, в основном необитаемых. Один тур стоит около 25 долларов. Тебя забирают из отеля, привозят в порт, где все пересаживаются на лодки. Людей на экскурсии берут очень много, поэтому на особый комфорт рассчитывать не приходится.

С собой обязательно нужно брать коралловые тапочки и непромокаемые сумки. Высаживают довольно далеко от берега, и добираться нужно вплавь или пешком. Мы поехали на первый тур. На четвертое место высадки мы уже просто не пошли, потому что исцарапались о кораллы. Мы – это компания из белорусов, поляков, хорватов и одного развеселого ирландца.

Ребята из Хорватии рассказали нам о более интересном месте – Сибалтан. Там буквально три-четыре отеля, откуда организовывают экскурсии на другие острова. Одновременно на них может находиться не более 30 человек.

Стоит это прилично, к тому же есть условие: вас готовы отвезти на экскурсию, только если вы переночуете там в одном из хостелов. Но сила общения сделала свое дело: нам помог персонал нашего отеля.

Лодочка стоила 90 долларов (частный тур), зато кроме нас в ней никого не было. Правда, до места пришлось добираться на такси полтора часа, но это того стоило. Обратно мы ехали на местной маршрутке: недорого (3 доллара с человека) и познавательно – через местные деревни и поселения.

Во время экскурсии мы побывали на четырех островах и в двух местах для снорклинга – больше рыбок, больше живых кораллов. Но все равно не сравнится с Египтом.

Я всем рыбкам даю свои названия. Например, рыба-ботинок или рыба-кто-то из знакомых. Тут я их узнала, но они были гораздо мельче. Мы смеялись, что не только люди в стране ниже и мельче, но и рыбки с кораллами. А вода – чудо, она настолько прозрачная, что, когда ложится тень, кажется, что лодочка парит в воздухе.

Со стороны Эль Нидо острова скалистые. На первом туре очень похоже на Таиланд. Со стороны Сибалтана – другие, более плоские и очень зеленые. Но если сравнивать страны, то на Филиппинах сервис хуже и еда для нас невкусная. Вообще, мы не из тех, кто гонится за тем, чтобы попробовать все блюда национальной кухни. Одно из филиппинских – балот. Это вареное яйцо, в котором уже сформировался зародыш, мы пробовать не стали. Неплоха обычная уличная еда, но ей не хватает специй. Избалованы мы Таем.

При этом вкуснее манго, чем ели здесь, мы не встречали нигде. Вообще, это страна манго, здесь есть даже манговая полиция. Когда с одного конца острова едешь на другой, машины останавливают и спрашивают, есть ли у вас этот фрукт. Манго нельзя перевозить, чтобы сорта не смешивались. И нельзя вывозить манго, по крайней мере, на другой остров.

И вот моя любимая история о филиппинцах. Во время этой экскурсии на необитаемом острове мы нашли кошку. Мы должны были плыть в другую точку, но команда почему-то повернула туда. В итоге из туристов мы оказались там только вдвоем. Остров – сказка. Мы гуляли, и к нам вышла кошка: худая, но еще вполне бодрая. Мурлыкая, она терлась о ноги так, что я даже спотыкалась. Мы звали ее в лодку, она не пошла с нами, обиженно мяукая с берега.

Я долго допытывала у команды, есть ли на острове люди. Потому что часто место кажется необитаемым, но там живет семья смотрящего. Выяснилось, что никого нет. Я пыталась как-то решить вопрос с командой, но они только отмахнулись, мол, не дурите голову. Мы уехали, но бедное животное никак не выходило из головы.

Мы связались с хозяйкой хостела, откуда брали экскурсию. Она пообещала помочь. Счастью моему не было предела, когда эта прекрасная женщина прислала фотографии с кошкой уже из своего отеля. Мы к тому времени успели вернуться домой, но об этой истории не забывали.

«РЕКЛАМУ РАЗМЕЩАЮТ ДАЖЕ НА ПАРУСАХ»

В Эль Нидо у нас была недорогая гостиница, и нам очень повезло с номером: вид с балкона прямо на море. При этом номер с кондиционером стоил всего 40 долларов за ночь. Хостел с номером на двоих можно найти и за 20.

До хорошего пляжа Лас Кабанос – километр, но гостиницы на пляже минимум в три раза дороже. Если лень идти, можно за доллар доехать на трицикле. Многие люди живут на Филиппинах по несколько месяцев зимой и считают этот пляж многолюдным. Но нам так совсем не показалось. Фотографии тому доказательство. Рекомендуем также посетить пляж Накпан – длинная полоса песка с бесконечно голубой водой.

В один из дней прилетел гидросамолет. Это было развлечение. Авиакомпания решила запустить постоянные рейсы из Манилы на все острова. Менеджер рекламировал компанию и для зевак устроил экскурсию (без полета, к сожалению). В самолет вмещается девять человек. Билет – около 250 евро в одну сторону. Но, учитывая, что на нескольких островах номер стоит под тысячу долларов, сумма кажется совсем незначительной для посетителей этих отелей.

В Эль Нидо есть один необычный маленький аэропорт. Адрес классный – вилла Либерти. В джунглях, очень современный и дружественный – любезный персонал плюс бесплатные напитки внутри. Оттуда мы вылетали в следующее место – Боракай. Пляж острова Боракай входит в рейтинги лучших пляжей мира. Остров славится еще и красивыми закатами, но наблюдать их выходят толпы людей.

Мы пришли на пляж на закате и были в шоке: как здесь прожить два дня? Но на деле все оказалось не так плохо. С 9 до 12 утра на пляже благодать.

Этот курорт очень раскрученный, поэтому туристов здесь просто безумное количество. Больше всего, кстати, китайцев. Но есть и русские: мы познакомились с семьей из Владивостока, которая приезжала туда в четвертый раз. Подружились навсегда! Ребята сказали, что за последние несколько лет количество туристов увеличилось в разы.

И местные активно пользуются популярностью курорта. Например, на пляже есть люди, которые каждый день лепят разные фигурки из песка, а потом просят деньги за фото с ними.

На Боракае подходящая погода для кайтсерфинга, есть даже школы специально для русскоговорящих. Это недешевое развлечение. Только надо перейти на другой берег и другой пляж. Мы часа два наблюдали за полетами со стороны – очень красиво. Кстати, на Боракае, помимо привычных мест, рекламу размещают еще и на парусах. Выглядит очень необычно.

«ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗНАЮТ О МЕСТЕ, ТЕМ ОНО КРАСИВЕЕ И ДУШЕВНЕЕ»

Когда поедем на Филиппины в следующий раз, будем выбирать, как в Принцессе, менее известные места. В деревнях, где люди не избалованы туристами, нам нравилось больше. Особенно остро это ощущается на контрасте. Чем менее известно место, тем оно красивее и душевнее. В следующий раз обязательное посещение Себу – и снорклинг с китовыми акулами.

В этом году мы снова поедем в Азию – на этот раз в Таиланд, на свой любимый остров Ко Ланта. Соскучились.

На Филиппины однозначно стоит съездить. И не один раз. Полное понимание того, насколько хороша была поездка, пришло позже – послевкусие осталось прекрасное.

Если бы что-то перестраивали, наверное, убрали бы Боракай. К тому же нам он показался слишком тусовочным, но это смотря кому что нужно. Заменили бы на Себу или другие острова. А также брали бы только отдельные частные экскурсии: это дорого, нужно просто объединиться с другими людьми. И я бесконечно благодарна Вселенной, которая посылает нам встречи с интереснейшими людьми из разных стран: Филиппин, Англии, Польши, Хорватии, Ирландии, России – таких же веселых путешественников.

Вообще, сейчас, пересматривая фото, не верим, что видели это все своими глазами.