Абсурд от Лукашенко 19 Антон Говша

5.04.2018, 12:42

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Фото: onliner.by

На колхозников натравили пять проверяющих органов.

На республиканском семинаре-совещании о развитии села Александр Лукашенко метал гром и молнии по поводу неготовности колхозов к посевной.

Итак, по требованию Лукашенко колхозников теперь проверяют следующие органы и ведомства.

ГАИ

И до совещания у Александра Лукашенко было известно, что гаишники проверяют транспортные средства сельхозпредприятий. А Лукашенко и вовсе дал жесткое поручение, обратившись к руководителю МВД:

«Игорь Анатольевич, мы с вами договаривались: до 15 апреля всю технику – на линейку готовности».

И дал указание ГАИ: «Смотрите всю технику. Не дай бог, будет разукомплектована - немедленно к ответственности всех, только так мы наведем порядок».

Видимо, Госавтоинспекцию нарушения на дорогах уже не будут интересовать так, как прежде.

Прокуратура

Не дает покоя колхозам и прокуратура. Александр Конюк рассказал руководителю Беларуси, что в результате проверок они узнали о многочисленных фактах неготовности техники к посевной и даже необоснованном ее списании.

ФПБ

И, наконец, пятый орган, свалившийся на головы сельскохозяйственных работников этой весной. Техническая инспекция труда Федерации профсоюзов Беларуси также решила проверить колхозы к весенне-полевым работам. Проверяют не только технику, но и обеспечение работников спецодеждой и обувью, надлежащими бытовыми условиями, охрану труда.

Помогают контролеры или мешают?

На первый взгляд, такое количество проверяющих – явный перебор. Мало того, что названные ведомства выполняют несвойственные функции вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, да еще и дублируют друг друга. Больше всего жалко работников сельхозпредприятий. Если утрировать, то на одного колхозника теоретически может прийтись пять контролеров.

Но, может быть, проверяющие помогают добиться большей эффективности в работе? Вот что рассказал прошлой осенью «Сельской газете» глава КФХ «Пралесак» Могилевского района Юрий Коршунов:

«Кому-то не понравилось, что я землю, свою, заметьте, якобы не так вспахал, и проверки не заставили себя ждать. Да не одна, а несколько комиссий. Не раз проходил такую нервотрепку. Если бы по существу, а то ведь мелочи. Но они стоят здоровья и времени».

Иными словами контролеры только мешают заниматься делом, ни чем не помогая. А системная проблема неготовности техники к посевной не будет решена, т.к. Лукашенко имеет на нее специфический взгляд. В марте он сказал, что залогом хорошей посевной будет только одно – организованность и дисциплина: «Тогда (раньше) больше нужна была мобилизация людей, не всегда хватало техники, удобрений, семян, денег и так далее. Сегодня это все есть».

На самом деле нет. Директор ОАО «Ельский агросервис» Александр Кукса неделю назад прямо сказал «Советской Белоруссии»: «Не хватает механизаторов и рук». Вообще госСМИ часто пишут, что на помощь аграриям в данный момент отправляют специалистов из городов, учащиеся профильных колледжей.

Второй важный момент: даже если есть специалисты для ремонта техники, в хозяйствах часто просто нет денег на покупку запчастей. Не секрет, что задолженность сельхозпредприятий перед обл- и райагросервисами только растет. Да, деньги выделяют даже убыточным колхозам, но о своевременности говорить не приходится. Да и не факт, что запчасти будут в наличии.

Вот слова главного инженера ОАО «Мажа-Агро» Сергея Лещинского местной газете: «Все зависит от наличия запчастей и выделения денег на их приобретение».

Наконец, некоторая техника так часто ломается, что на местах не видят смысла ее ремонтировать – все равно быстро выйдет из строя. Но проверяющим это не объяснишь.

Вместо решения системных проблем руководство страны предпочитает усложнять колхозникам и так непростую жизнь.

Мнение: «Катимся в никуда. И вина в этом государства»

Вот преинтереснейший комментарий, оставленный на сайте kraj.by:

«Колхозу помогать должно государство, а что делает оно? Заставляет колхозников сдавать молоко и мясо по рублю, а в магазин для нас выкладывает по пять. И никого не интересует, что себестоимость этого молока и мяса достигает трёх рублей. Это экономика на пальцах.

Вывод: откуда деньги будут у хозяйства на ремонт и запчасти для техники на посевную??? Плюс ко всему пару лет назад произошло авансирование молокозаводами всех колхозов на пару лет вперед. Директора правящие тогда эти деньги растранжирили на пустое, а нынешние директора платят эти авансы за них по сегодняшний день.

Выручки за молоко и мясо не хватает даже для выплаты заработной платы, ведь половина выручки отдается за прошлые авансы. А теперешние директора, назначенные далеко не все по собственному желанию пожимают плоды и уголовные дела.

Катимся в никуда. И вина во всем этом не этих руководителей, которые не подготовились к посевной, а вина государства, в котором мы живем».

Антон Говша, udf.by