Сестра погибшего солдата-срочника: Дима хотел после армии пойти работать в МЧС 5 5.04.2018, 12:59

Дмитрий Удод

Родной брат Дмитрия Удода служит в Печах.

4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке погиб рядовой Дмитрий Удод. Родным сообщили, что тело парня из Минска в родную деревню привезут в субботу, 7 апреля. В этот же день пройдут похороны, пишет tut.by.

— Я была рядом, когда маме позвонили с полигона и сказали: Дима получил травму, несовместимую с жизнью. Я схватила трубку и стала спрашивать, что случилось. Мы ничего не понимали. Позже мой муж перезвонил еще раз с вопросом: «Так что произошло?» — плачет Ольга, родная сестра погибшего Дмитрия.

Сейчас вся большая семья Удод собралась в родном доме Дмитрия, чтобы поддержать друг друга в трудную минуту. Дмитрий родом из деревни Новинки Калинковичского района, в семье шестеро детей. Дима служил в Уручье, его родной брат сейчас в Печах.

О гибели молодого человека сообщило Министерство обороны:

— 4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120 отдельной механизированной бригады военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа, старший механик-водитель БМП рядовой Удод Дмитрий Николаевич, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

— Дима очень хотел пойти служить в армию, пошел… Его призвали в мае 2017 года. Мы почти каждый день созванивались, он спрашивал все про родных. Это были не первые его учения, как-то на ночь ездили на полигон. Говорил, сразу после армии пойдет работать в МЧС, — вспоминает Ольга. — Мы не знаем подробностей того, что произошло. Нам только по телефону сказали, мол, Дима сам виноват, стоял там, где было не положено по технике безопасности. Его ранили в голову.

Тело Дмитрия Удода привезут из Минска в родную деревню 7 апреля. В этот же день пройдут похороны.

Сейчас в причинах гибели рядового разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 УК (Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в СК.