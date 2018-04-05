Финляндия нуждается в рабочих руках

Финляндия нуждается в рабочих руках8
- 5.04.2018, 13:12
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Cписок профессий, которых не хватает прямо сейчас.
Журналисты Yleh опросили членов организации Suomen Yrittäjät («Предприниматели Финляндии»), являлась ли нехватка квалифицированной рабочей силы причиной, по которой они не наняли работников в этом или прошлом году. Около 540 фирм ответили положительно на этот вопрос. Всего было получено немногим более 1200 ответов.
Нехватка работников – типичное явление для периода экономического подъема. Однако сейчас предприниматели опасаются, что это станет преградой для роста.
Согласно результатам опроса, наибольший дефицит работников наблюдается в следующих профессиях:
1. Продавцы и торговые представители
2. Повара и другие работники общепита
3. Водители грузовиков и спецтранспорта
4. Строители
5. Специалисты по бухгалтерскому учету и аудиту
6. Уборщики офисов
7. Автомеханики
8. Работники по уходу на дому
9. Механики сельскохозяйственной и промышленной техники
Напомним, по информации местного Статистического управления официальная средняя зарплата в Финляндии в 2017 году составляла 3378 евро в месяц до уплаты налогов.