Бобруйские активисты обжаловали задержания в День Воли 5.04.2018, 13:19

Признает ли бобруйская прокуратура «операцию «Фильтр» 25 марта незаконной?

Бобруйчане направили в прокуратуру коллективную жалобу на незаконное задержание сотрудниками милиции, которые 25 марта остановила их машину по дороге в Минск, и перенаправила в УВД г. Бобруйска, сообщает правозащитный центр «Весна».

Так, 25 марта жители Бобруйска активисты Юрий Гриневецкий, Эдуард Гриневецкий, Владимир Чабан, Евгений Габрелян и Алексей Колесников ехали на автомобиле по трассе Бобруйск-Минск, чтобы попасть в столицу на мероприятия, приуроченные Дню Воли. Но до Минска в назначенное время они так и не доехали.

Примерно около 9.30 в деревне Сычково, что под Бобруйском, автомобиль активистов остановил сотрудник ГАИ капитан Детюк.

Несмотря на представленные документы водителем, сотрудник ГАИ сказал, что им нужно проехать вслед за служебным автомобилем. При этом потребовал, чтобы все присутствующие в машине проехали вместе с водителем, так как они являются задержанными. Объявление такого неожиданного статуса капитан мотивировал тем, что они подозреваются в совершении преступления. Со слов Детюка, под утро было совершено преступление на машине темного цвета, в которой также было пять человек. Однако на вопросы, какое преступление и где оно было совершено капитан отвечать отказался. Под экипажем ГАИ они были доставлены в УВД Бобруйска.

На месте бобруйчанам также не объяснили причин задержания, а вместо этого в принудительном порядке забрали мобильные телефоны и совершили обыск вещей. Активисты просили осуществить их право на защиту, но им отказали. Протоколы при этом не составлялись.

После того, как активистов поместили в актовом зале, то к ним приставили охрану из двух человек в штатском, - по их словам, сотрудников ОМОНа.

Через некоторое время, после проведения вышеописанных действий, сотрудник милиции записал их фамилии. На этом процедура "оформления" закончилась.

В актовый зал постоянно заходили сотрудники милиции (не менее 10), но никто из них причин задержания объяснить не мог. Не нашлось ответа на этот простой вопрос и у заместителя начальника УВД, начальника отдела общественной безопасности Андрея Малахова: "Я вас не задерживал и ничего не знаю".

После часа пребывания в актовом зале, задержанных развели по разным кабинетам, где допрашивали совсем по другому делу, а не по тому, которому озвучил при задержании капитан Детюк. Вопросы касались ограбления женщины с 27 на 28 января около школы № 20 г. Бобруйска.

После четырех часов задержания, примерно в 13.30, бобруйчанов выпустили. Об этом им сообщил начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Сергей Рудько, но и он не смог назвать причин задержания на 4 часа.

В коллективной жалобе в прокуратуру на незаконное задержание сотрудниками внутренних дел активисты пишут, что они никаких правонарушений не осуществляли, такого намерения не имели, оснований для задержания и привода не имелось, какого-либо сопротивления они не оказывали, поэтому, активисты полагают, что действия сотрудников милиции были незаконными и преступными, и очевидно, имело место превышение служебных полномочий.

Напомним, что 25 марта Госавтоинспекция Беларуси провела специальную операцию "Фильтр", цели и задачи которой остаются непонятными по сей день. Предполагается, что основной ее целью было напугать людей, чтобы они не ехали на праздник в Минск. Во время операции было остановлено более десятка автомобилей, на которых региональные активисты добирались в столицу.