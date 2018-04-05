Студент из Минска защитил диплом по интернет-мемам

Студент из Минска защитил диплом по интернет-мемам1
- 5.04.2018, 13:48
Работу оценили на 8 баллов.
Студент Института журналистики БГУ защитил дипломную работу по теме «Современная социальная журналистика: влияние мемов и социальных сетей на визуальное и содержательное восприятие новостей (на примере интернет-медиа "Лентач" и "Тижорнал"», пишет the-village.me.
Защита состоялась еще в июне прошлого года, но известность диплом получил только сейчас. По словам автора твита, работу оценили на 8 баллов.
у нас тут чел писал диплом по мемам (оценили всего на 8 баллов, уроды) pic.twitter.com/0S5hCFk6GJ— раян и гослинг (@wallesins) 3 апреля 2018 г.