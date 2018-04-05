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Студент из Минска защитил диплом по интернет-мемам

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  • 5.04.2018, 13:48

Работу оценили на 8 баллов.

Студент Института журналистики БГУ защитил дипломную работу по теме «Современная социальная журналистика: влияние мемов и социальных сетей на визуальное и содержательное восприятие новостей (на примере интернет-медиа "Лентач" и "Тижорнал"», пишет the-village.me.

Защита состоялась еще в июне прошлого года, но известность диплом получил только сейчас. По словам автора твита, работу оценили на 8 баллов.


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