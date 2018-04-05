На туристической выставке в Минске агитируют отдыхать в аннексированных РФ регионах 3 5.04.2018, 13:50

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Подконтрольные России сепаратистские образовании оказались в изоляции.

В Минске продолжает работу международная туристическая выставка «Отдых-2018». Помимо привычных маршрутов, посетителям предлагают поехать в регионы, аннексированные Российской Федерацией или в подконтрольные ей сепаратистские образования, передает «Радыё Свабода».

Представителей самопровозглашенных «ДНР»-«ЛНР», Южной Осетии или Приднестровья на выставке в «БелЭкспо» замечено не было, а вот в Абхазию и Крым приглашают активно. Отдельно предлагают автобусные туры и отдых в санаториях и в частных имениях.

Крым: статус в рекламе не упоминается, цены демпинговые

Сотрудник компании «ПОДЕВЮС» уверял, что добраться до Крыма в этом году будет намного проще. По его информации, в мае будет сдана первая часть керченского моста, через который смогут следовать легковые автомобили. Автобусы, правда, запустят позже, уже после высокого сезона.

На рекламных листовках нигде не упоминается статус полуострова, везде указано просто «Крым». Единственное, уточняется, что «проезд по территории России». Власти Украины не пропускают транзитных пассажиров через свою территорию, требуя от Москвы прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Как сообщает транспортный оператор Bus.by, с начала июня в Алушту, Коктебель, Судак, Евпаторию автобусы будут отправляться каждые 10 дней, при раннем резервирование цена в два конца - от 85 долларов.

При отпуске в коттеджах и на базах в стоимость закладывается проезд, 10 дней проживания и паром. С учетом, что после российской аннексии количество желающих посещать Крым сильно уменьшилось, хозяева и санатории вынуждены демпинговать: полторы недели на берегу моря с дорожными расходами стоят 200-250 долларов.

Однако белорусам следует помнить: туристическая поездка может закончиться тремя годами лишения свободы, если правоохранительные органы Украины докажут, что человек попал в Крым с территории России. Проезд на полуостров в обход организованных пунктов пропуска категорически запрещен.

Абхазия: двое суток в дороге, угроза тюрьмы в Грузии

10 лет назад Россия начала вооруженный конфликт в Грузии, результатом стало провозглашение «независимости» двух регионов страны - Абхазии и Южной Осетии.

Как и в случае с Крымом, сепаратистские образовании оказались в изоляции, за их посещение грузинские власти наказывают крупным штрафом и даже тюремным заключением. Лицам, нарушившим законодательство, на длительный срок запрещается въезд в Грузию. Теперь попасть в Абхазию можно только со стороны России.

Популярные в советское время морские побережье Гагры, Гудауты, Сухуми географически еще более отдаленные, чем в объезд с керченской переправы, однако белорусские туроператоры достаточно активно предлагают автобусные туры.

В тур включается проезд, транзитный ночлег и 10 дней отдыха на месте. Почти двое суток в дороге. По сравнению с крымскими здешние расценки существенно выше - найти вариант менее чем за 300 долларов проблематично.

Те, кому удалось побывать на абхазских курортах после установления там «независимости» под российским протекторатом, рассказывают, что в отсутствие туристов бывшая разветвленная инфраструктура пришла в упадок: многие санатории разваливаются и стремительно исчезают посреди субтропической растительности.

Туристам предлагается останавливаться преимущественно в небольших гостевых домах.