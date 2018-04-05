Витебская таможня задержала груз комплектующих для майнинговой фермы

Витебская таможня задержала груз комплектующих для майнинговой фермы1
- 5.04.2018, 14:16
Стоимость комплектующих — 200 тысяч долларов.
Витебская таможня задержала более 3500 видеокарт и материнских плат, которые пытались ввезти в Беларусь из Латвии, пишет сайт news.vitebsk.cc.
При проверки фуры «DAF» в пункте пропуска «Урбаны» водитель предоставил документы, где было указана недостоверная стоимость перевозимого им товара.
Согласно информации, которую таможенники получили о производителей комплектующих, оказалось что реальная стоимость партии комплектующих в девять раз выше заявленной и составляет более 417 000 рублей.
Благодаря занижению стоимости видеокарт и материнских плат, владелец груза хотел сэкономить более 68 000 рублей таможенных платежей, сообщает пресс-служба Витебской таможни.
Перевозимые видеокарты «Gigabyte GeForce GTX 1050» и материнские платы «Asus H110M-K» достаточно популярны для построения GPU ферм для майнинга криптовалют.