Витебская таможня задержала груз комплектующих для майнинговой фермы 1 5.04.2018, 14:16

Стоимость комплектующих — 200 тысяч долларов.

Витебская таможня задержала более 3500 видеокарт и материнских плат, которые пытались ввезти в Беларусь из Латвии, пишет сайт news.vitebsk.cc.

При проверки фуры «DAF» в пункте пропуска «Урбаны» водитель предоставил документы, где было указана недостоверная стоимость перевозимого им товара.

Согласно информации, которую таможенники получили о производителей комплектующих, оказалось что реальная стоимость партии комплектующих в девять раз выше заявленной и составляет более 417 000 рублей.

Благодаря занижению стоимости видеокарт и материнских плат, владелец груза хотел сэкономить более 68 000 рублей таможенных платежей, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

Перевозимые видеокарты «Gigabyte GeForce GTX 1050» и материнские платы «Asus H110M-K» достаточно популярны для построения GPU ферм для майнинга криптовалют.