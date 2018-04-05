Новый замглавы администрации Лукашенко займется идеологией и СМИ 5.04.2018, 14:30

Диктатор проинструктировал нового чиновника.

Владимир Жевняк назначен заместителем главы aдминистрации Лукашенко. Такое решение принял сегодня диктатор, сообщает БелТА.

«В сфере идеологии нам надо выстраивать хорошую систему. И прямой работы с людьми. И осовременивать ее. Потому что ездить по трудовым коллективам и с ними вести диалог, разговаривать — это очень важно, всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не поедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от меня и заканчивая руководителями предприятий. Какова эта будет система — вам с главой aдминистрации ее выстраивать и с вашими подчиненными», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что на соответствующую должность достаточно долго подбирали кандидатуру, учитывая особую специфику идеологической работы. «Это должны быть люди, просто вылепленные каким-то скульптором. Их много не бывает. Это единицы вообще. Если взять не только вашу административную работу, но и идеологическую. Здесь нужен очень тонкий подход», — подчеркнул он.

Обращаясь к Владимиру Жевняку, Лукашенко сказал: «Вы человек, можно сказать, военный. Бывших военных не бывает. Это тоже хорошо. Мы уж слишком разглагольствовать по разным вопросам научились вместо того, чтобы брать и делать что-то, создавать систему, требовать. Чтобы это было красиво, хорошо. И уже меньше надо разговаривать, а больше действовать».

Лукашенко подчеркнул необходимость совместной работы по заданным направлениям с другими руководителями в администрации , однако отметил и важность наличия собственного мнения по тем или иным вопросам. «У вас после назначения будет один начальник — это я. И если вы с главой администрации в чем-то не согласны (хотя с ней трудно не согласиться, она человек тоже абсолютно государственный), если вам пресс-секретарь будет на что-то намекать, вы должны иметь свою позицию, — сказал глава государства. — Если они вам подсказывают то, что подходит, исходя из нашей жизни, хорошо, делайте. Если вы не согласны — снимите трубку и скажите. Потому что ваши ошибки, если они будут, они будут только вашими. Ни главы администрации, ни пресс-секретаря, ни руководителей БелТА или телекомпаний, радио. Это будут ваши ошибки. Это самая, наверное, сложная должность, самая тяжелая работа».

Лукашенко также рассказал, что от должности заместителя главы администрации, который бы курировал идеологию, некоторое время назад пытались отказаться и поднять соответствующее направление работы на уровень первого заместителя главы aдминистрации. «Но от этой идеи, честно говоря, сегодня и я, и глава aдминистрации отказываемся. Нам нужен такой человек, который будет уметь и сам разговаривать с людьми, и заниматься со средствами массовой информации, организовывать их, и другими вопросами, которые касаются идеологии нашего государства. Это идеологическая работа, это основное», — заявил Лукашенко.

Как было отмечено при назначении, сфера ответственности нового замглавы Администрации будет включать идеологическую работу, СМИ и общественные организации. В свою очередь первый замглавы aдминистрации продолжит курировать такие направления, как образование, культура, спорт, международная деятельность.

Напомним, сейчас администрацией руководит Наталья Кочанова. Ее первый заместитель — Максим Рыженков, заместители — Валерий Мицкевич и Николай Снопков. Они все остаются на своих постах.

До недавнего времени Жевняк работал заместителем директора Национального центра законодательства и правовых исследований.

Справка

Владимир Жевняк родился в 1968 году в городе Хойники Гомельской области. В 1989 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1999 году — Белорусский государственный университет.

В 1985—2002 годах служил в Вооруженных силах. С 2002 по 2006 год — главный специалист, советник-консультант отделения законодательства по вопросам национальной безопасности, правоохранительных и судебных органов Национального центра законопроектной деятельности при Лукашенко. В 2006—2008 годах — заместитель начальника названного отделения. В 2008—2014 годах — начальник управления законодательства о национальной безопасности и правоохранительной деятельности Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. С 2014 года — заместитель директора центра.