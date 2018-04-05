Минфин РФ поручил выжать больше налогов из населения 5.04.2018, 14:32

В России рассматривается возможность введения налога на «тунеядство».

Федеральной налоговой службе необходимо усилить работу по сбору налогов с населения, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании расширенной коллегии ФНС. Об этом пишет сайт finanz.ru.

"Задача по увеличению страховых взносов и налога на доходы физических лиц - это одна из важнейших задач, на которую хотелось бы обратить внимание налоговых органов", - заявил глава Минфина, добавив, что это вопрос "не только задолженности, но и выхода из тени, обеления российской экономики" (цитаты по ТАСС).

По словам Силуанова, помочь ФНС должны "налоговые новации", которые уже приняты и будут приниматься в ближайшем будущем. Они направлены на борьбу с компаниями, где платят зарплату "в конвертах", и самозанятыми россиянами, количество которых, по данным Росстата, приближается к 15 млн человек.

На август 2017 года "серую зарплату" или неоформленную официально работу имели 44,8% трудоспособного населения России. За год, по данным РАНХиГС, их доля выросла на 4,5 процентного пункта.

Для борьбы с ними рассматривается возможность введения налога на «тунеядство», аналогичному тому, что действует в Беларуси, рассказывал в сентябре глава Минтруда Максим Топилин: его размер может составить 25 тысяч рублей на человека в год - 10 тысяч в систему медицинского страхования и 15 тысяч "для формирования пенсионных прав".

Определенные успехи в налогообложении населения уже есть, сообщил в свою очередь глава ФНС Михаил Мишустин: сборы по НДФЛ за прошлый год удалось увеличить на 7,7%, при том что средняя зарплата в стране увеличилась всего на 7,2%, а совокупный фонд оплаты труда и вовсе лишь на 5%.

Кроме того, на 11,9% были увеличены сборы по имущественным налогам.

В общей сложности в консолидированный бюджет с населения и бизнеса удалось собрать 17,3 трлн рублей. Темпы роста сборов - на 2,9 трлн рублей, или 20%, - стали максимальными за 5 лет. При этом в федеральный бюджет поступило 9,2 трлн рублей - почти на треть больше, чем год назад.

Главным драйвером стал налог на прибыль организаций, сообщил Мишустин: при том что сама прибыль в экономике упала (на 4% за январь-ноябрь), сборы выросли на 18,8%.

В первую очередь заплатить пришлось ненефтегазовому бизнесу - он обеспечил 60% дополнительных налоговых поступлений. Четверть новых денег государству обеспечили проверки и вскрытие налоговых схем.

"Около 400 млрд рублей, или четвертая часть в структуре прироста, обеспечены за счет налогового администрирования, что говорит о сокращении теневого сектора экономики и формировании более прозрачной и конкурентной деловой среды", - сообщил Мишустин.

По информации ФНС, с 2013 года налоговые поступления (без учета налога на добычу полезных ископаемых) выросли на 4,5 трлн рублей (с 8,8 до 13,3 трлн рублей), или в полтора раза.

В реальном выражении (с учетом инфляции) за 5 лет рост ненефтегазовых доходов составил 17,7% и в 15 раз опередил рост экономики (1,2%).