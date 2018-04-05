Найден простой способ, который помогает достичь долголетия 7 5.04.2018, 14:48

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Ученые из Великобритании провели исследование.

Ученые из Великобритании заявили, что продлению молодости и жизни способствует употребление шоколада. Этот продукт обладает таким широким спектром полезных свойств, что употреблять его, по мнению специалистов, нужно практически каждый день, пишет сайт healthyliving.com.ua.

«Шоколад является идеальным средством для достижения долголетия», - публично заявил авторитетный британский диетолог Роб Хобсон. Ученый утверждает, что главный компонент шоколада – какао - обладает почти теми же свойствами, что и дорогие витаминные составы.

«Какао является источником минералов и других необходимых для организма веществ. В частности, это магний, необходимый для поддержания здоровых костей и способствующий расслаблению мышц. Также это железо, которое помогает поддерживать производство эритроцитов, и цинк, благодаря которому процесс обновления клеток в организме проходит без сбоев», - пояснил эксперт.

Он добавил, что крайне важным свойством какао и шоколада является их способность влиять на содержание в организм фенилэтиламина - вещества, обеспечивающего работу всех нейромедиаторов (химические субстанции, посредством которых осуществляется передача импульсов между клетками нервной системы, включая головной мозг). Поедание шоколада не дает снижаться уровню фенилэтиламина, что напрямую связано с качеством когнитивной деятельности, мышлением и памятью.

«Шоколад и какао способствуют остроте ума и позволяют дольше сохранять высокие когнитивные способности, а вместе с ними - и «молодость» головного мозга», - сказал Роб Хобсон.

Диетолог также заметил, что в какао содержится больше антиоксидантов, чем в любых других продуктах. Антиоксиданты – это вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы (молекулы, атакующие здоровые клетки и вызывающие нарушение целостности их структуры, что в итоге может приводить к серьезным болезням, например, онкологическим).

Ранее МедикФороум сообщал о находке, сделанной учеными из Университета Рединга, которые установили, что шоколад по-особому влияет на кишечную микрофлору. Его употребление, констатировали специалисты, способствует уменьшению воспалений в кишечнике.