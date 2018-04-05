Полякам предлагают ездить «на закупки» в Гродно 4 5.04.2018, 14:53

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Поездки планируются по воскресеньям, когда в Польше не работают магазины.

Белостокская туристическая фирма «Nowator» разработала шоп-тур в Гродно. Поездки планируются по воскресеньям, когда в Польше не работают магазины, передает «Радыё Свабода».

Выезд планируется однодневный, в Гродно можно пробыть шесть с половиной часов. Полтора часа отводится на крупный торговый центр «OldCity». Больше часа приходится на свободное время, когда туристы могут походить по белорусскому городу и приобрести сувениры. А большую часть программы — около трех часов — занимает экскурсия по исторической части Гродно с посещением замков, костелов, музеев, дворцов.

В польской турфирме говорят, что новый тур решили разработать после изменений в польском законодательстве, которые запретили торговлю по воскресеньям. Сотрудница фирмы Анна Литвинчук говорит, что на новый тур еще никто не записался, но несколько человек уже расспрашивали.

Пока не известно, добавятся другие магазины или рынки в список торговых точек. Это будет зависеть от спроса на услугу.

А вот примерное сравнение цен на продукты в Беларуси и Польше:

Товар/магазин Auchan (Польша) «Гиппо» (Беларусь) Батон нарезной (450 г) 0,93 1,25 Молоко (3,2%, 1 л) 1,33 1,26 Картофель (1 кг, мытый, фасованный) 0,66 0,42 Лук (1 кг) 0,41 0,48 Помидоры черри на ветке (1 кг) 9,4 18,99 Помидоры (1 кг) 3,04 6,99 Хурма (1 кг) 2,17 4,49 Мандарины (1 кг) 2,34 3,36 Апельсины (1 кг) 2,82 3,29 Бананы (1 кг) 2,40 1,99 Лимоны (1 кг) 1,69 2,99 Яблоки (1 кг) 1,2 1,48 Морковь (1 кг, фасованная) 0,46 0,79 Шампиньоны (1 кг) 3,75 5,99 Свиная лопатка (1 кг) 6,58 8,89 Свиная вырезка (1 кг) 8 12,99 Говядина (1 кг) 11,05 (лопатка) 14,99 (длинная мышца) Куриное филе (1 кг) 8,9 7,03, грудка — 4,69 Куриная тушка (1 кг) 3,98 3,59 Салями (1 кг) 10,9 17,16 Лосось (филе, 1 кг) 32,9 37,99 Спагетти (500 г) 1,20 1,93 Подсолнечное масло (1 л) 2,12 2,79 Чай Lipton (зеленый в пирамидках, 20 шт.) 3,29 3,52 Nescafe Gold (200 гр) 13,53 14,19 (190 г) Томатный сок (1 л) 1,54 1,59 Популярный итальянский вермут (1 л) 15,51 30,14 Популярный американский виски (1 л) 47 73,01 Туалетная бумага (трехслойная, ароматизированная, 12 рулонов) 2,82 (3,68 — 8 рулонов, СТМ магазина;10,80 — 12 рулонов, импорт) Cif Aroma (500 мл) 4,13 5,02 Зубная паста Colgate Total Pro (75 мл) 3,7 5,87

Источник: onliner.by