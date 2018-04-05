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Петр Порошенко: Мы переходим к другому формату обороны страны

  • 5.04.2018, 14:55
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Петр Порошенко

АТО на Донбассе будет переведена в новый формат в мае.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция на Донбассе будет переведена в новый военный формат в мае 2018 года, пишет

По словам Порошенко, Антитеррористическая операция на Донбассе будет завершена в мае из-за смены формата операции на военный.

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым парламентом законом", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Порошенко добавил, что формат АТО (существует с 2014 года) будет изменен на операцию Объединенных сил под руководством генерала Сергея Наева.

20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

В новом законе о восстановлении контроля над Донбассом, в частности, Россия определена как страна-агрессор и вводится право Украины на самооборону, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Закон также расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.


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