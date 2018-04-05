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«У руководства одна цель: выйти сухими из воды, но сделать виноватым работника»

  • 5.04.2018, 15:06
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Как пекаря из Гродно, получившего производственную травму, обмануло начальство.

Пекарь гродненского супермаркета «Алми» получил химические ожоги, и его травма очень обеспокоила начальство – тем, чтобы факт вины начальства остался никому не известным, пишет praca-by.info.

Александр Лаврьентьев работал пекарем в супермаркете «Алми», расположенном в Гродно на улице Кобяка. В один из дней работнику выдали химические средства и приказали помыть печь изнутри. Ни рукавиц, ни других средств защиты ему не выдали; как именно нужно отчищать загрязнения – не объяснили и не показали. Парень, выполняя работу, обжег руки, вызвал скорую медицинскую помощь – и только после этого начальство заинтересовалось его травмой. Как оказалось, начальство беспокоилось не о здоровье работника – а только о том, чтобы в ожоге пекаря не нашлось никакой вины руководства магазина.

Увы, понадобилась травма, чтобы обнаружить, что Александра Лаврентьева при приеме на работу не ознакомили с техникой безопасности. Начальство предложило пострадавшему поставить подпись постфактум; Александр сначала отказался, но его, по его словам, стали запугивать, и он расписался в журнале, однако указал дату и время подписания – чтобы можно было доказать, что звонок в «скорую» он совершил раньше, чем ознакомился с техникой безопасности.

Анатолий Мышкевич, руководитель общественной инициативы «Гародня», активист профсоюза РЭП, к которому обратился за помощью Александр Лаврьентьев, рассказал, что на следующий день, когда Александр, будучи «на больничном», находился дома, его вызвали на работу и долго с ним беседовали:

- Даже звонили из Минска, обещали все, что можно, чтобы это дело замять. Я говорил Александру: до консультации с юристом никаких переговоров с руководством вести нельзя. У руководства одна цель: выйти сухими из воды, но сделать виноватым работника. Но на следующий день он опять пошел на встречу с начальником и там подписал новый журнал техники безопасности – уже без отметки времени и даты.

По словам Анатолия Мышкевича, после этого инцидента Александр Лаврентьев понял, что его обманули, и написал заявления в Следственный комитет, прокуратуру и другие инстанции.

- Отправили заявление в Департамент инспекции по труду, заявление нанимателю с требованием уволить Александра по 41 статье Трудового кодекса по требованию работника за нарушения нанимателя. А нарушений было немало, кроме этого случая с ожогом: и зарплату выплачивали не вовремя, и с графиком рабочего времени что-то намудрили.

Наниматель на заявление об увольнении пока никак не отреагировал.


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