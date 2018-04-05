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Городейский сахарный комбинат закончил 2017 год с убыткам

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  • 5.04.2018, 15:16
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Прибыль упала вслед за ценами.

ОАО «Городейский сахарный комбинат» в прошлом году получило убыток в 26,75 млн рублей против чистой прибыли в 8,4 млн рублей в 2016 году. Выручка от реализации снизилась на 7,36% — до 262,3 млн рублей, пишет spektr.by.

ОАО «Скидельский сахарный комбинат» в 2017 году получило убыток в 18,55 млн рублей против чистой прибыли в 156 тысяч рублей в 2016-м. Выручка от реализации снизилась на 11,56% — до 178,7 млн рублей.

ОАО «Жабинковский сахарный завод» в прошлом году сработало в убытокна 3,02 млн рублей. По итогам 2016-го чистая прибыль составила 2,22 млн рублей. Выручка от реализации снизилась на 19,08% — до 164,07 млн рублей.

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» пока не публиковало свою отчетность, но, как рассказал Naviny.by председатель наблюдательного совета предприятия Осип Дапиро, прошлый год завод закончил с прибылью, хотя по сравнению с 2016 годом она снизилась в три раза. Выручка от реализации сократилась примерно на 5%.

Конкретные цифры топ-менеджер комбината называть не стал. «Дела тоже обстоят неважно. Тем не менее, мы сработали с прибылью, но этот год уже пошел с убытками», — отметил Осип Дапиро.

Прибыль упала вслед за ценами

На рынке Евразийского экономического союза наблюдается переизбыток сахара. Только в России он составил порядка 600 тысяч тонн. Это спровоцировало резкое падение цен. Если в начале прошлого года в России цены на сахар составляли около 40 российских рулей за килограмм, то к осени они снизились до 25 рублей за кг.

Дешевый российский сахар хлынул в белорусские торговые сети и потеснил более дорогую белорусскую продукцию. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси даже было вынуждено установить минимальные розничные цены на сахар.


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