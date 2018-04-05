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Грузинским чиновникам запретили ездить на машинах черного цвета

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  • 5.04.2018, 15:22
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Членов правительства призвали «оставить в прошлом эпоху черных джипов».

Автомобили всех классов, предназначенные для госслужащих в Грузии, могут быть любого цвета, кроме черного — таковы новые официальные регуляции, касающиеся государственного автопарка, сообщает издание «Грузия Online».

В частности, изменения были внесены в постановление правительства «Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены», которое было принято в феврале 2014 года.

В обновленной версии документа появилась запись «закупаемые автомобили всех классов могут быть любого цвета, кроме черного». Кроме того, до 25 апреля 2018 года всем министерствам и государственным учреждениям предписано представить план по оптимизации автопарка. При этом для госслужащих рекомендовано закупать экономичные модели автомобилей: расход топлива не должен превышать 6 литров на 100 километров.

Правительство также поручило передавать в распоряжение Службы доходов министерства финансов те автомобили, которые не подлежат ремонту, или их ремонт считается нерентабельным.

С инициативой отказаться от автомобилей черного цвета выступил в феврале премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Тогда он призвал членов правительства «оставить в прошлом эпоху черных джипов и пересесть на машины других цветов».

Напомним, со 2 января в Туркменистане ввели запрет на использование автомобилей с черным и темным цветом кузова. При этом еще в конце 2017 года машины таких цветов изымали у владельцев по требованию полиции и возвращали лишь под расписку о том, что хозяева транспортных средств обязуются их перекрасить.


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