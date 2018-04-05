Фотофакт: Как выглядит дорога в двух километрах от Минска 3 5.04.2018, 15:35

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Минчанин влетел в яму на скорости 40 км/ч — пробил оба колеса, сломал балку.

1 апреля примерно в 12:30 по Меньковскому тракту в направлении деревни Озерцо ехал автомобиль Ford Ka. За рулем был читатель onliner.by Дмитрий. Он увидел впереди большую лужу. Объехать ее было нельзя — по встречной полосе как раз ехала фура. Водитель сбросил скорость и попытался проехать. Под водой оказалась глубокая яма. Машина влетела в нее, был сильный удар. Затем раздался скрежет: стало понятно, что все серьезно.

Потерпевший в ДТП

Дмитрий рассказал, что именно в тот день ехал на автомобиле своей супруги.

— Так обидно: подарил жене машину для поездок на работу. Техосмотр прошел, все сам готовил. И сам же попал на ней в ДТП, — отметил читатель.

Авто на колесах с 14-дюймовыми дисками влетело в яму на скорости около 40 км/ч. Об этом рассказал сам водитель.

— Передо мной была просто лужа. Оценить, что там яма, к тому же такая глубокая, было просто невозможно. Почувствовали сильный удар, затем пошел скрежет. Все было уже понятно. Вышли из машины: на двух колесах разорвало шины, к тому же вырвало заднюю балку.

Водитель все сделал правильно: выставил знак аварийной остановки, вызвал ГАИ.

— Приехали сотрудники, вели себя корректно, все зафиксировали — выполнили свою работу. Уточнили у меня, почему не остановился, не предпринял действий для объезда ямы. Я все объяснил. Затем инспектор позвонил сотруднику организации, обслуживающей данный участок дороги. Приехал мужчина. Мы с ним не общались, он сразу сел в машину ГАИ. Его оформили как лицо, ответственное за данное ДТП, — рассказал Дмитрий.

Протокол

Протокол об административном нарушении был составлен по ч. 18.38 КоАП («Hарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений») за нарушение п. 209 Правил дорожного движения, касающегося обязанностей должностных лиц, ответственных за эксплуатацию дорог.

Водитель, как потерпевший, получил справку о ДТП.

Шиномонтаж

Примерно в 300 метрах от места происшествия находится станция шиномонтажа.

— Сходил туда, рассказал ситуацию. Мне предложили помощь: решили обуть какую-нибудь резину на оба колеса, чтобы как-то погрузить авто на эвакуатор. Старые шины были безнадежно порваны и восстановлению не подлежали. Я отправился домой. Привез уже на своей машине комплект летних колес от Ford. Спасибо ребятам с СТО — Виктору и Андрею. Они выручили нас, поменяли резину, помогли дотолкать машину до ближайшей СТО. Было трудно из-за этой балки, но станция находилась недалеко, решили эвакуатор не вызывать, — отметил водитель.

Машину на некоторое время оставили на станции техобслуживания, договорившись с директором.

— Планируем ее там и восстанавливать. Мастера сказали, что это возможно, хотя, конечно, нужно еще смотреть, есть ли скрытые дефекты.

Об этой яме знали все в округе

Журналистам удалось пообщаться с Артемом — он работает неподалеку от места ДТП.

— Мы хорошо знаем об этой яме, она уже давно здесь. И машины часто туда попадают, ломают колеса: постоянно видел, как сотрудники ГАИ оформляли происшествия. Был снег — было как-то получше. А по весне все растаяло, и яма только увеличилась, — сообщил Артем.

А на шиномонтаже Дмитрию рассказали другой реальный случай: приехала девушка, на ее авто поменяли шины. Она успела проехать на новой резине ровно до этой самой ямы. Влетела туда, повредила резину и снова вернулась на шиномонтаж.

К слову, в понедельник, 2 апреля, появились дорожные рабочие с лопатами, которые яму засыпали. Очевидно, впрочем, что мера эта временная и проблему не решает.

Как добиться компенсации?

Дмитрий твердо намерен добиваться от дорожной службы компенсации за ремонт автомобиля и, если потребуется, готов идти в суд.

— Я считаю, что пострадал по вине дорожников. Супруга настаивала, чтобы на машину был пройден техосмотр, мы уплатили дорожный сбор. За что? Чтобы ездить по вот этим дорогам? — возмущен водитель.

Как мужчине действовать в сложившейся ситуации? Ранее свои рекомендации уже давал адвокат Сергей Зикрацкий.

— Прежде всего необходимо доказать, что машина попала в эту ситуацию, что это произошло в конкретном месте и что повреждения возникли из-за данной ситуации. Какие будут использованы доказательства — другой вопрос. Можно обращаться в ГАИ, а можно попробовать зафиксировать все фотографиями и описанием произошедшего, а также составить акт, который бы подписали свидетели (например, другие автомобилисты, которые видели, как все случилось, либо пассажиры автомобиля).

Это водитель сделал. Сотрудники ГАИ зафиксировали произошедшее. Теперь нужно провести оценку повреждений, полученных авто, составить калькуляцию, чтобы определить стоимость восстановления.

После этого есть основания обращаться с претензией к ответственной организации с требованием возместить полученный ущерб. Есть вероятность, что уже на этом этапе компенсация будет получена, если ответственная организация признает свою вину. Если этого не произойдет, автовладелец вправе обращаться с исковым заявлением в суд.

Дополнено. Как сейчас выглядит эта дорога

Читатель с ником belol снял на видео дорогу к деревни Озерцо.

— Посмотрите, что происходит всего в двух километрах от кольцевой. Налог заплати, а сам езди как хочешь. И две недели подвеску ремонтируй, — рассказал водитель. — У меня уже тоже одно колесо пришло в негодность, подвеску ремонтировал. Это же ужас какой-то.