Полоцкие власти испугались мятежного профсоюза

Полоцкие власти испугались мятежного профсоюза1
- 5.04.2018, 15:33
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Чиновники пытаются ликвидировать профсоюз, который готовил забастовку.
Местный правозащитный сайт vitebskspring.org сообщает, что в Полоцке все еще идут попытки ликвидировать первичную организацию Свободного профсоюза на ОАО "Полоцк-Стекловолокно". За помощью в ликвидации организации заместитель председателя Полоцкого райисполкома Петр Петкевич обратился в администрацию Лукашенко и к полоцкой "депутатке", председателя комиссии по законодательству Натальи Гуйвик.
Суть обращений представителя райисполкома: "Помогите нам ликвидировать первичную организацию Свободного профсоюза на ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Мы использовали все законные методы, но ликвидировать не смогли".
К руководителю администрации Натальи Кочановой запрос не дошел, так как ответ от нее не был одобрен юристом райисполкома.
А вот ответ от "депутатки" Наталли Гуйвик пришел. Для ее просьба, высказанная в обращении, оказалось непонятной:
"Прошу конкретизировать, какое именно содействие в решении этого вопроса Вам должен оказать "депутат" в пределах своей компетенции", - сказано в ответе Натальи Гуйвик.
Во время личной встречи с активистом профсоюза Виктором Стуковым "депутатка" пояснила, что дополнительной информации от Петра Петкевича она пока не получала.
Доступ к указанной переписки Виктор Стуков получил в результате ознакомления с материалами дела, которое уже почти полгода ведет полоцкая милиция в отношении него на заявление Андрея Кузьмина, заместителя по идеологии полоцкого «Стекловолокна». Андрей Кузьмин пока безуспешно пытается возбудить в отношении активиста уголовное дело за якобы нанесенные ему оскорбления на сайте spbpolack.ru.
Напомним, в октябре 2017 года Свободный профсоюз готовил забастовку на ОАО "Полоцк-Стекловолокно".