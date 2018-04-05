Фальшивый рейтинг Путина 2 Алексей Навальный

5.04.2018, 15:38

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Среди российских политиков Путин занимает лишь 40-ое место.

Вам, дорогие нытики, я посвящаю это специальное видео. Невозможно третью неделю подряд читать статьи, в которых рассуждается — каким же таким уникальным образом Путин получил свои 76%.

И видеть толпы страдающих в комментариях под этими новостями: Боже, как это страшно, 76%. О, ужас, какой у нас кошмарный народ, 76% голосует за свою бедность и своё рабство.

Только эмиграция, надо бежать. Ну и всё такое.

Вот, специально об этих «самых больших процентах» и «самом популярном политике».

Давайте просто раз и навсегда поймём и запомним: на этом этапе развития авторитарного государства любой олух и дебил, идущий на выборы от власти, получает 80%.

В буквальном смысле. И все эти проценты не имеют ни малейшего смысла.

На вас такую жуть наводит огромный результат Путина? Так а чего же вы не причитаете от рейтингов губернаторов? Вы знаете о том, что ещё нужно сильно постараться, чтобы найти губернатора, получившего меньше, чем Путин?

Не верите? Ну вот вам таблица с результатами последних выборов. Найдите-ка в ней «национального лидера — чемпиона людской поддержки».

На вопрос «чего стоят 89% поддержки бывшего губернатора Орловской области Потомского?» (это тот, что Ивана Грозного в Санкт-Петербурге обнаружил) вы отвечаете, не задумываясь: ничего. ноль.

Нет никакой поддержки — смеётесь вы и машете руками.

А чего тогда поддержка Путина на вас жуть нагоняет? Или вы предполагаете, что там какой-то другой механизм получения поддержки?

Да нет же: 1) Недопуск реальных конкурентов, 2) Ложь и пропаганда, 3) Фальсификации.

Три фактора, превращающих любого начальника в России в очень популярного политика. Вытащи хоть один из них: окажутся наши «чемпионы рейтинга» там, где сейчас все прежние чемпионы: от Шанцева и Меркушкина до Тулеева. Только сняли с должности и по мановению волшебной палочки рейтинг превратился в тыкву.

Тулеева на выборах «поддержали» почти все избиратели Кузбасса в едином порыве. 97% голосов. Сколько людей вышло его поддержать после уход в отставку? Ноль человек.

Губернатору Цивилёву теперь будут принадлежать эти 97%.

В этой системе смените завтра Путина на самого непопулярного его чиновника: Медведева или Рогозина, будут те же самые рекордные 76%.

Так что переживать не надо. И причитать не надо.

Надо гнуть свою линию. Ввязываться в любой политический спор. Разоблачать ложь. Рассказывать и распространять правду. Бороться за свою страну и своё будущее.

Алексей Навальный, navalny.com