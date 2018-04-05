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В Албании оппозиция заблокировала дороги

  • 5.04.2018, 16:01
Фото: Malton Dibra/LSA

Спор разгорелся вокруг платы за дорогу, объединяющую страну с Косово.

В Албании оппозиция мобилизовала своих сторонников для блокирования дорог по всей стране в споре вокруг введения платы за пользование дорогой, объединяющей страну с Косово.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Balkan Insight.

Так, сотни людей заблокировали автостраду вблизи города Милот в 50 км от столицы Албании Тираны. Протестующие, кроме того, вступили в противостояние с полицией.

Также толпа за 16 километров от столицы заблокировала дорогу, соединяеющую Тирану с Дурресом.

В городе Эльбасан протестующие зажгли шины на единственной дороге, которая соединяет Албанию с Македонией. Шины жгли и на дороге, которая соединяет страну с Грецией.

Протесты в Албании начались после того, как правительство начало вводить плату в размере от 2,5 до 22 евро за пользование дорогой, что объединяет страну с Косово. В субботу несколько тысяч человек в знак протеста перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицией.

Премьер-министр Албании Эди Рама сначала реагировал на протесты угрозами, а позже пообещал скидки для постоянных пользователей дороги, однако для албанцев его обещания выглядят неубедительными.


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