Пасха-2018: Необычные рецепты традиционной выпечки 5.04.2018, 16:15

Фото: i_am_silvio / Flickr

Существует множество разновидностей пасхального кулича.

Приближается праздник Воскресения Христова, когда главным элементом трапезы становится традиционная выпечка – пасха.

Пресные, сладкие, с украшениями и цукатами внутри – в разных уголках мира существует множество разновидностей этого блюда.

Кроме этого, в эпоху все большего увлечения здоровым питанием, вегетарианством и веганством список рецептов пасхальной выпечки пополняется все новыми вариациями.

Поговорив с известными кулинарами и рестораторами-веганами, «Новое время» собрало необычные рецепты традиционной выпечки:

Веганская пасха по рецепту Рудольфа Краевского (Vegano Hooligano)

Ингредиенты (на 1 кг готовой пасхи):

300 г пшеничной цельнозерновой муки в/с

100 г кукурузной муки грубого помола

100 г овсяной муки грубого помола

50 г изюма

20 г клюквы сушеной

20 г поджаренного арахиса

20 г измельченного грецкого ореха

250 г подсолнечно-кукурузного масла

8 г соли

200 г сахара или 50 г порошка стевии

3 г ванильного сахара бурбон натуральный

3 г соды гасим 3 г лимонного сока

700 мл теплой воды (добавить при необходимости)

150 г сахарной пудры или порошок из сушеного изюма

70 мл растительного молока

3 г кукурузного крахмала

Смешиваем все сыпучие продукты, кроме сахара. В отдельной миске соду гасим лимонным соком, добавляем теплой воды, вливаем к воде масло, смешиваем, постепенно помешивая. Добавляем смесь из сыпучих продуктов, делаем тесто как на оладьи.

Даем тесту постоять в тепле 20 мин.

Добавляем в тесто сахар или стевию и перемешиваем. Сразу заливаем тесто по формам, до уровня выше середины.

Запекаем в разогретой духовке при 170°С в течение 20 мин, затем уменьшаем температуру до 160°С. Для маленьких куличей дополнительное время 30-40 мин, для больших от 500 г - 50-60 мин.

Украшение:

Сахарное: растительное молоко с крахмалом доводим до кипения, варим 3 мин, даем остыть. В миску с сахарной пудрой добавляем небольшими порциями растительное молоко, взбивая миксером или ручным блендером. Полученную густую массу намазываем на пасхи, украшаем натуральными сухофруктами, измельченными орешками, семечками льна и кунжута.

Ореховая: смазываем пасхи готовой или самостоятельно приготовленной ореховой пастой, посыпаем измельченными сухофруктами и орешками.

Сырная пасха в стиле RAW по рецепту ресторана Nebo`s

Ингредиенты (на 10 пасочек):

1 кг кешью

0,5 л воды

500 г кокосовой стружки

200 г меда

80 г кокосового масла

200 г грецкого ореха

400г измельченных кураги с изюмом

Глазурь:

250 г кешью

450 г кокосовой стружки

300 г меда

300 г масла какао

50 г лимонного фреша

150 г воды

Вначале необходимо приготовить творог из кешью. Для этого берем 1 кг замоченного на ночь кешью, 0,5 л воды, взбиваем в блендере до однородной массы. Выливаем массу в марлю и ставим на ночь под пресс. После удаляем жидкость, и в марле останется творожная масса.

Готовим пасту из 500 г жирной кокосовой стружки, 200 г меда (разнотравье или подсолнух по вкусу) и 80 г кокосового масла. Все ингредиенты взбиваем в мощном блендере.

Смешиваем полученный творог из кешью с пастой, затем вмешиваем в эту массу грецкий орех и измельченные курагу с изюмом. В пределах температуры 25°C формируем полученную массу в подходящие формы. Как вариант, это могут быть одноразовые бумажные стаканчики на 250 или 300 мл.

Ставим сырную паску в формочках в холодное место, чтоб она застыла. Через час пасочки можно извлекать (они должны быть довольно плотной консистенции).

Паски поливаем белой глазурью. Для нее все ингредиенты взбиваем в блендере до однородной массы.

Декорируем сверху кокосовой стружкой и мелко нарезанной вяленой клюквой.

Ово-лакто бездрожжевой шоколадный кулич от Эдуарда Насырова

Ингредиенты (на 3 кулича):

панировочные сухари

300 г сливочного масла

300 г сахара

300 г муки

4 яйца

1 ч л ванильного экстракта

1,5 ч л разрыхлителя

120 мл молока

80 г шоколада

2 ст л какао

2 ст л сухой черной смородины

Формы смазать маслом и присыпать сухарями. Духовку разогреть до 175°C.

Масло взбить с сахаром и ванилью. По одному ввести яйца, перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем, и ввести в масляную смесь небольшими порциями, чередуя с молоком.

Добавить в тесто рубленный шоколад, какао и смородину. Отправить его в формы и выпекать около 45 минут.

Дать остыть, затем вынуть из форм и украсить по своему желанию.