Пасха-2018: Необычные рецепты традиционной выпечки
- 5.04.2018, 16:15
Существует множество разновидностей пасхального кулича.
Приближается праздник Воскресения Христова, когда главным элементом трапезы становится традиционная выпечка – пасха.
Пресные, сладкие, с украшениями и цукатами внутри – в разных уголках мира существует множество разновидностей этого блюда.
Кроме этого, в эпоху все большего увлечения здоровым питанием, вегетарианством и веганством список рецептов пасхальной выпечки пополняется все новыми вариациями.
Поговорив с известными кулинарами и рестораторами-веганами, «Новое время» собрало необычные рецепты традиционной выпечки:
Веганская пасха по рецепту Рудольфа Краевского (Vegano Hooligano)
Ингредиенты (на 1 кг готовой пасхи):
300 г пшеничной цельнозерновой муки в/с
100 г кукурузной муки грубого помола
100 г овсяной муки грубого помола
50 г изюма
20 г клюквы сушеной
20 г поджаренного арахиса
20 г измельченного грецкого ореха
250 г подсолнечно-кукурузного масла
8 г соли
200 г сахара или 50 г порошка стевии
3 г ванильного сахара бурбон натуральный
3 г соды гасим 3 г лимонного сока
700 мл теплой воды (добавить при необходимости)
150 г сахарной пудры или порошок из сушеного изюма
70 мл растительного молока
3 г кукурузного крахмала
Смешиваем все сыпучие продукты, кроме сахара. В отдельной миске соду гасим лимонным соком, добавляем теплой воды, вливаем к воде масло, смешиваем, постепенно помешивая. Добавляем смесь из сыпучих продуктов, делаем тесто как на оладьи.
Даем тесту постоять в тепле 20 мин.
Добавляем в тесто сахар или стевию и перемешиваем. Сразу заливаем тесто по формам, до уровня выше середины.
Запекаем в разогретой духовке при 170°С в течение 20 мин, затем уменьшаем температуру до 160°С. Для маленьких куличей дополнительное время 30-40 мин, для больших от 500 г - 50-60 мин.
Украшение:
Сахарное: растительное молоко с крахмалом доводим до кипения, варим 3 мин, даем остыть. В миску с сахарной пудрой добавляем небольшими порциями растительное молоко, взбивая миксером или ручным блендером. Полученную густую массу намазываем на пасхи, украшаем натуральными сухофруктами, измельченными орешками, семечками льна и кунжута.
Ореховая: смазываем пасхи готовой или самостоятельно приготовленной ореховой пастой, посыпаем измельченными сухофруктами и орешками.
Сырная пасха в стиле RAW по рецепту ресторана Nebo`s
Ингредиенты (на 10 пасочек):
1 кг кешью
0,5 л воды
500 г кокосовой стружки
200 г меда
80 г кокосового масла
200 г грецкого ореха
400г измельченных кураги с изюмом
Глазурь:
250 г кешью
450 г кокосовой стружки
300 г меда
300 г масла какао
50 г лимонного фреша
150 г воды
Вначале необходимо приготовить творог из кешью. Для этого берем 1 кг замоченного на ночь кешью, 0,5 л воды, взбиваем в блендере до однородной массы. Выливаем массу в марлю и ставим на ночь под пресс. После удаляем жидкость, и в марле останется творожная масса.
Готовим пасту из 500 г жирной кокосовой стружки, 200 г меда (разнотравье или подсолнух по вкусу) и 80 г кокосового масла. Все ингредиенты взбиваем в мощном блендере.
Смешиваем полученный творог из кешью с пастой, затем вмешиваем в эту массу грецкий орех и измельченные курагу с изюмом. В пределах температуры 25°C формируем полученную массу в подходящие формы. Как вариант, это могут быть одноразовые бумажные стаканчики на 250 или 300 мл.
Ставим сырную паску в формочках в холодное место, чтоб она застыла. Через час пасочки можно извлекать (они должны быть довольно плотной консистенции).
Паски поливаем белой глазурью. Для нее все ингредиенты взбиваем в блендере до однородной массы.
Декорируем сверху кокосовой стружкой и мелко нарезанной вяленой клюквой.
Ово-лакто бездрожжевой шоколадный кулич от Эдуарда Насырова
Ингредиенты (на 3 кулича):
панировочные сухари
300 г сливочного масла
300 г сахара
300 г муки
4 яйца
1 ч л ванильного экстракта
1,5 ч л разрыхлителя
120 мл молока
80 г шоколада
2 ст л какао
2 ст л сухой черной смородины
Формы смазать маслом и присыпать сухарями. Духовку разогреть до 175°C.
Масло взбить с сахаром и ванилью. По одному ввести яйца, перемешать.
Муку просеять с разрыхлителем, и ввести в масляную смесь небольшими порциями, чередуя с молоком.
Добавить в тесто рубленный шоколад, какао и смородину. Отправить его в формы и выпекать около 45 минут.
Дать остыть, затем вынуть из форм и украсить по своему желанию.