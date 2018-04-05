Молдова выдает фейковые документы международным преступникам 5.04.2018, 16:30

1,278

Коррупционную схему выявили молдавские журналисты.

Преступники объявленные в международны розыск могут получить защиту государства всего за 10 тысяч американских долларов, сообщает zn.ua со ссылкой на RISE Moldova.

Государственные служащие имеют возможность подделать Госреестр населения и выдать новый паспорт гражданина Молдовы. Для получения нового имени, правонарушители должны обратиться в паспортный стол и подать заявку о потере советского паспорта.

Сколько международных преступников скрываются в Молдове под фальшивыми именами, не известно. В 2014 году сотрудники Национального антикоррупционного центра нашли в доме и в офисе сотрудника отдела учета и документирования населения Кишинева Леонида Шандровського более 500 паспортов советского образца.

Тогда сотрудники правоохранительных органов сообщили, что госслужащие использовали данные из старых паспортов для изготовления поддельных удостоверений личности людям, которые не имеют права на гражданство Молдовы и находятся в международном розыске.

В своем расследовании журналисты называют нескольких преступников, которым удалось получить в Молдове фальшивые документы. Среди них - испанский бизнесмен Рока Сампер Хорхе Игнасио, разыскиваемый Интерполом за хищение государственных фондов.

Согласно законодательству Республики Молдова, удостоверение личности может быть выдано во многих случаях, в том числе в случае "замены советского паспорта (образца 1974 года)". Фактически, большинство преступников, находящихся в розыске, в том числе, Рока, воспользовались этой возможностью.

Так, в конце 2011 года Рока явился в Отдел учета и документирования населения сектора Рышкановка молдавской столицы, и заполнил заявление об утере "паспорта советского образца", которого на самом деле он никогда не имел.

В Молдове он получил документы на имя Георгия Ботнара за 10 тысяч евро. Два молдавских посредника и сотрудника отдела по выдаче документов в Кишиневе помогли испанцу получить документы, сфальсифицировав Государственный реестр населения Молдовы.