На проспекте Независимости высадят 170 новых лип 3 5.04.2018, 16:39

Фото из телеграм-канала #МотолькоПомоги

Cтоличный проспект решили озеленить.

Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказала, что в ближайшие две-три недели они планируют высадить 170 подобных по размеру лип на проспекте Независимости. Работы будут идти до роспуска почек, пишет tut.by.

– Мы стараемся засаживать более крупным материалом, так как у него толще кора. Благодаря этому на него, возможно, будут меньше влиять соли. Вторая группа лучше приживается, но третья меньше страдает от солей, – говорит Анжелика Пузанкова.

Фото со страницы Виктора Бакуна в Фейсбуке

Напомним, ранее служба по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой» сделала анализы почвы и установила, что на проспекте Победителей соли натрия превышают норму в 66 раз, а на проспекте Независимости – в 68 раз. На большинстве деревьев, прилегающих к проезжей части, почки сожжены взвесью осевшей на них соли. Ветки с этими почками придется удалять и ждать, когда проснутся новые почки и появится новая крона.