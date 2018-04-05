На Припяти испытали паром, который свяжет Житковичи и Туров

На Припяти испытали паром, который свяжет Житковичи и Туров2
- 5.04.2018, 17:06
Паром для туровской переправы изготовили за два месяца.
Как во время разлива Припяти работает переправа возле треснувшего моста, решила проверить kp.by. Добравшись до Житковичей, выяснили, что автобус к понтонной переправе через Припять, которая вместо треснувшего моста связывает райцентр с Туровом, будет только к обеду. Поэтому журналисты пошли через город на трассу, которая ведет к переправе, чтобы выехать автостопом. Странно, но в центре Житковичей как будто субботник - все чистят, убирают. На выезде уже ждут попуток несколько человек. Разговорились с парнишкой Юрой, который живет в Турове, а учится в Житковичах на тракториста.
- Так каждый раз добираюсь, на попутках. Конечно, не все берут, но максимум за час можно выехать, - говорит Юра и рассказывает, как изменилась жизнь в родном Турове после ЧП с мостом. - Тихо стало в городе. Столько туристов, как раньше, уже не приезжает. И большого потока транспорта нет - в объезд стали ездить. И мне, и другим пацанам, которые учатся в Житковичах, неудобно, конечно. А сколько людей на работу вот так добираются!
Юру подбирает продуктовый грузовик, а журналистов вскоре - дедушка на новенькой иномарке. Тоже едет за реку. В салоне из магнитолы звучит «Вставай, страна огромная!», разные советские хиты. Как оказалось, иномарку 70-летний сельчанин купил не за пенсию - у него свой бизнес.
- Делаю деревянные поддоны для огурцов, уже много лет этим занимаюсь! - признается пенсионер. Он из тех самых огуречных мест, известных на всю страну. А к Припяти ездил просто так, в разведку:
- На Пасху должны приехать гости из Минска, но боятся. Вот и ездил посмотреть, как переправа работает. Сегодня будний день, поэтому поток небольшой, но на Пасху здесь столько машин будет! А на Радуницу еще больше. Как они все разъедутся? Пробки, наверное, будут километровые.
Но опасения, видимо, напрасны: как раз в момент нашего приезда к переправе здесь испытывали паром, который недавно доставили из Пинска. Отчалив от другого берега и подойдя к нам, он долго не мог пришвартоваться точно к подъездному пути, но в итоге стал прямо к причалу и опустил борт.
- Простите, что без оркестра! - крикнул водитель грузовика, ожидавший на берегу. Машина заехала на паром, чтобы разгрузиться там. Испытание прошло успешно, но еще не закончилось, поэтому меня на паром не взяли.
- В пятницу ждем делегацию из Минска, говорят, даже министр приедет. И будут инспекторы, которые примут работу, и уже тогда вас сможем перевезти, - ответили работники флота.
Теперь понятно, почему центр Житковичей и обочины дороги, ведущей к переправе, буквально вылизывали рабочие. Тротуары выкладывали плиткой, даже песок сметали с дороги. А уже летом в Житковичах и на переправе через Припять ждут президента Беларуси.
За один рейс паром сможет взять на борт 6 фур
Паром для туровской переправы за два месяца изготовили на Пинском судостроительном заводе, переоборудовав бывший рудовоз. Расчетная грузоподъемность судна - 1 тысяча тонн, и за один рейс паром сможет перевезти 50 пассажиров, 6 грузовиков и 20 легковушек. Длина судна - 70 метров, ширина - 10 м. Перевозит паром буксир.
После того как паром запустят, понтонная переправа тоже останется, поэтому попасть с одного берега на другой станет еще проще.
Ледокол перевез не одну тысячу человек
Все это время у переправы дежурил ледокол «Байкал», который во время движения льда по Припяти перевозил людей. Когда откроют паромную переправу, ледокол отправится в Гомель, в пути пробудет шесть суток.
- Идти по реке не скучно! А вот здесь стоять уже который день скучновато. Еду готовим себе сами, запас продуктов есть, душ тоже на месте. И не зря здесь дежурили: не одну тысячу человек перевезли! - рассказал капитан.