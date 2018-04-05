На Припяти испытали паром, который свяжет Житковичи и Туров 2 5.04.2018, 17:06

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Паром для туровской переправы изготовили за два месяца.

Как во время разлива Припяти работает переправа возле треснувшего моста, решила проверить kp.by. Добравшись до Житковичей, выяснили, что автобус к понтонной переправе через Припять, которая вместо треснувшего моста связывает райцентр с Туровом, будет только к обеду. Поэтому журналисты пошли через город на трассу, которая ведет к переправе, чтобы выехать автостопом. Странно, но в центре Житковичей как будто субботник - все чистят, убирают. На выезде уже ждут попуток несколько человек. Разговорились с парнишкой Юрой, который живет в Турове, а учится в Житковичах на тракториста.

- Так каждый раз добираюсь, на попутках. Конечно, не все берут, но максимум за час можно выехать, - говорит Юра и рассказывает, как изменилась жизнь в родном Турове после ЧП с мостом. - Тихо стало в городе. Столько туристов, как раньше, уже не приезжает. И большого потока транспорта нет - в объезд стали ездить. И мне, и другим пацанам, которые учатся в Житковичах, неудобно, конечно. А сколько людей на работу вот так добираются!

На выезде уже ждут попуток несколько человек.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Юру подбирает продуктовый грузовик, а журналистов вскоре - дедушка на новенькой иномарке. Тоже едет за реку. В салоне из магнитолы звучит «Вставай, страна огромная!», разные советские хиты. Как оказалось, иномарку 70-летний сельчанин купил не за пенсию - у него свой бизнес.

- Делаю деревянные поддоны для огурцов, уже много лет этим занимаюсь! - признается пенсионер. Он из тех самых огуречных мест, известных на всю страну. А к Припяти ездил просто так, в разведку:

- На Пасху должны приехать гости из Минска, но боятся. Вот и ездил посмотреть, как переправа работает. Сегодня будний день, поэтому поток небольшой, но на Пасху здесь столько машин будет! А на Радуницу еще больше. Как они все разъедутся? Пробки, наверное, будут километровые.

В пятницу рабочие будут ждать делегацию проверяющих из Минска

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Но опасения, видимо, напрасны: как раз в момент нашего приезда к переправе здесь испытывали паром, который недавно доставили из Пинска. Отчалив от другого берега и подойдя к нам, он долго не мог пришвартоваться точно к подъездному пути, но в итоге стал прямо к причалу и опустил борт.

- Простите, что без оркестра! - крикнул водитель грузовика, ожидавший на берегу. Машина заехала на паром, чтобы разгрузиться там. Испытание прошло успешно, но еще не закончилось, поэтому меня на паром не взяли.

Понтонная переправа через Припять связывает райцентр с Туровом

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- В пятницу ждем делегацию из Минска, говорят, даже министр приедет. И будут инспекторы, которые примут работу, и уже тогда вас сможем перевезти, - ответили работники флота.

Теперь понятно, почему центр Житковичей и обочины дороги, ведущей к переправе, буквально вылизывали рабочие. Тротуары выкладывали плиткой, даже песок сметали с дороги. А уже летом в Житковичах и на переправе через Припять ждут президента Беларуси.

Испытание парома прошло успешно

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

За один рейс паром сможет взять на борт 6 фур

Паром для туровской переправы за два месяца изготовили на Пинском судостроительном заводе, переоборудовав бывший рудовоз. Расчетная грузоподъемность судна - 1 тысяча тонн, и за один рейс паром сможет перевезти 50 пассажиров, 6 грузовиков и 20 легковушек. Длина судна - 70 метров, ширина - 10 м. Перевозит паром буксир.

После того как паром запустят, понтонная переправа тоже останется, поэтому попасть с одного берега на другой станет еще проще.

Ледокол перевез не одну тысячу человек

Все это время у переправы дежурил ледокол «Байкал», который во время движения льда по Припяти перевозил людей. Когда откроют паромную переправу, ледокол отправится в Гомель, в пути пробудет шесть суток.

Во время движения льда по Припяти ледокол «Байкал» перевозил людей

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Идти по реке не скучно! А вот здесь стоять уже который день скучновато. Еду готовим себе сами, запас продуктов есть, душ тоже на месте. И не зря здесь дежурили: не одну тысячу человек перевезли! - рассказал капитан.