Cвятослав Вакарчук: Почему музыкант должен исправлять ошибки политиков? 5.04.2018, 17:09

Cвятослав Вакарчук

Лидер «Океан Эльзы» объяснил попадание в президентские рейтинги.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил перед студентами Киево-Могилянской Академии и в очередной раз опроверг слухи о своих политических амбициях, сообщает Styler.

Музыкант заявил о том, что его присутствие в политических рейтингах – это вина политиков и политтехнологов, которые решили его туда включить. "С вопросом, откуда так взялось, что Вакарчук есть в рейтингах, обратитесь к нашим политикам. Это они виноваты в том, что Святослав Вакарчук появляется в рейтингах. Это они за 26 лет привели к тому, что люди им не верят, и начинают смотреть на других людей", - сказал Вакарчук.

Вместе с тем, музыкант признается, что гордится тем, что прожил свои 42 года так, что его можно включить в президентские рейтинги. "Я жил свою жизнь достойно и честно. Я честно зарабатывал деньги. Я никогда не стремился к власти. Вы знаете, что у меня был год, когда я был депутатом Верховной Рады. Я был первым человеком в истории украинской власти, который добровольно от нее отказался. Власть меня не интересует! Но спросите политиков, почему мы вынуждены говорить сегодня о таких людях, как я, не как о музыкантах на сцене, не как о людях, которые занимаются творчеством. Почему о таких людях говорят, как о тех, которые должны идти и исправлять те ошибки политиков, которые они наделали за эти 26 лет!" - сказал он.

Вакарчук также добавил, что рад тому, что его нельзя назвать политиком, поскольку рад тому, что он не похож на них, и напомнил, что у него нет политических амбиций. "Дело точно не в моих властных амбициях. Их нет и не существует. И не я себя включал в эти рейтинги. Ни с одним политтехнологом, журналистом, олигархом, бизнесменом, мы не обсуждали даже гипотетически таких вещей. Но когда-то давно, до Майдана, я себе сказал, а Майдан это подтвердил: я никогда не буду стоять в стороне от тех вещей, которые происходят в государстве. Наиболее эффективными способами, которыми могу менять свою страну, я буду это делать. И никто меня в этом не остановит", - подытожил Вакарчук.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года четыре социологические службы (SOCIS, КМИС, "Рейтинг" и Центра Разумкова) провели большой опрос среди 20 тыс. граждан Украины. Его данные показали, что в тройку лидеров президентского рейтинга входят Петр Порошенко (16,1%), Юлия Тимошенко (14,4%) и Святослав Вакарчук (12,1%). Далее следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко по 9,3%, Вадим Рабинович - 7,9%, Олег Ляшко - 7,5% (рейтинговые показатели рассчитаны на основе тех респондентов, кто определился со своим выбором и примет участие в голосовании).

При этом у Вакарчука самый низкий антирейтинг из всех кандидатов: к нему относятся позитивно 37% граждан, негативно – 38%, свидетельствуют данные опроса компании GfK Ukraine.

К президенту Петру Порошенко позитивно относятся 15% респондентов, негативно – 74%.

Хуже всего украинцы воспринимают бывшего премьера Арсения Яценюка: 5% позитивных оценок, 85% - негативных.