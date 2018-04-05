Геннадий Федынич: «Кидалово» по-белорусски набирает обороты 5.04.2018, 17:21

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Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

В «бизнесе по-белорусски» появилась новая тенденция.

Нередко наниматель, скрываясь от налогов, платит зарплаты «в конверте». Но все чаще компании и не оформляют людей на работу, и не платят им деньги: как, например, строительный трест «кинул» целую бригаду кровельщиков, пишет praca-by.info.

В независимый профсоюз РЭП вступила бригада кровельщиков: сразу 22 человека судятся с трестом «Белтрансстрой», ССМП-1.

Сергей Печерский, бригадир, говорит, что самое главное исковое требование – чтобы строительный трест рассчитался с ними: наниматель задолжал работникам порядка 80 000 на всю бригаду, при этом даже не оформил с кровельщиками трудовые отношения: они работают по договорам подряда.

Объясняя, как жили люди с августа без зарплаты, Сергей Печерский только разводит руками:

– У одного парня из нашей бригады была задолженность за коммуналку – около 300 рублей. Дошло уже до того, что он прятался, боялся домой возвращаться: приходили судебные исполнители мебель описывать. Прятался, пока всем миром не собрали ему деньги…

О том, чтобы трест оформил с ними трудовые отношения вместо договоров подряда, речь даже не идет; бригадир говорит, что у треста сейчас бедственное положение, которое началось, когда с организацией не рассчитался за плохо выполненную работу камвольный комбинат. Поиск другой работу в Беларуси или отъезд «на фасады» в Россию кровельщик тоже не считает выходом из тяжелой материальной ситуации для работников:

– Везде такая задержка зарплаты. В России тоже не факт, что тебе заплатят. Смотря какой посредник попадется – может, и такой, как тот ревизор треста, которому поручили рассмотреть нашу историю, а он сказал: я на твои письма отвечать не буду, и вытолкал меня из кабинета!

Геннадий Федынич, председатель независимого профсоюза РЭП, считает, что в «бизнесе по-белорусски» появилась новая тенденция:

– В том, что в профсоюз РЭП вступила вся бригада, ничего уникального как раз нет. Уникальность – в том, что такое «кидалово по-белорусски» набирает обороты. Просто люди еще не знают, к кому можно обратиться. Начальство кормит их завтраками, часть людей увольняется, за своими деньгами потом не приходит, находят другое место работы – и это, по всей вероятности, очень устраивает нанимателя.

Профсоюзный лидер заявил, что эту вопиющую ситуацию нужно предать как можно более широкой огласке:

– Трест, из которого к нам пришли кровельщики, - государственная структура, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они ответили по закону. К нанимателю очень много вопросов! – и провести этот процесс нужно так, чтобы всем стало понятно: необходимо соблюдать закон по отношению к работникам! Нельзя их «кидать»! Они же свою работу сделали, деньги от заказчика пришли, вы их куда-то направили, а эти, мол, – подождут. Получается, люди работали бесплатно? Это совершенно недопустимо!