СМИ узнали, cамолеты каких олигархов находились в США во время допроса Мюллера 5.04.2018, 17:38

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Роберт Мюллер

Продолжается расследование дела о вмешательстве РФ в выборы в США.

В марте, когда предположительно специальный прокурор США Роберт Мюллер провел допрос российских олигархов по делу о вмешательстве РФ в американские выборы, в Нью-Йорк прилетали самолеты сразу нескольких российских миллиардеров, сообщает РБК со ссылкой на данные Flightradar24, который отслеживает движение самолетов в онлайн-режиме.

Так, самолет Boeing 767-300ER с номером P4-MES был в Нью-Йорке 12 и 16 марта, следует из данных Flightradar24. Согласно данным журнала Forbes, он принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Airbus A319 с номером M-RBUS был в Нью-Йорке 20 и 21 марта, этот самолет принадлежит миллиардеру Михаилу Прохорову.

Airbus A319-115 (CJ) с номером P4-MIS с 6 по 11 марта совершил несколько перелетов в США по маршруту Бостон - Нью-Йорк - Вашингтон - Нью-Йорк. По данным сайта private-jet-fan.com, собирающего информацию о собственниках частных самолетов, его владелец - миллиардер Виктор Вексельберг.

Представитель Романа Абрамовича отказался от комментариев, но источник, близкий к бизнесмену, сообщил, что его не допрашивали в США.

Представители остальных бизнесменов пока не ответили на запрос РБК.

Ранее телеканал CNN сообщал, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов, которые побывали в США в последние недели.

По данным издания, одного из олигархов допросили после того, как его частный самолет приземлился в районе Нью-Йорка. У него досмотрели электронные устройства.

Второй бизнесмен был задержан во время своей недавней поездки в США.