Легенда К-1 из Беларуси проведет первый бой за три года 5.04.2018, 18:59

Алексей Игнашов возвращается на ринг.

6 апреля в Будапеште пройдет ивент Bellator 196. Кроме традиционных боев по правилам ММА зрители также увидят три поединка по кикбоксингу, в одном из которых примет участие легендарный белорусский боец К-1 Алексей Игнашов. «Красному скорпиону» уже 40 и последний раз он дрался почти три года назад.

«Трибуна» рассказывает, что произошло с карьерой звезды кикбоксинга начала 2000-х и почему он снова возвращается на ринг.

Почему Игнашов крутой?

Игнашов – восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу, двукратный чемпион Европы и чемпион Евразии. Однако прославился Алексей благодаря выступлениям в японском промоушене K-1. В начале 2000-х белорус входил в топ-10 лучших бойцов в тяжелом весе. Уроженец Минска побеждал многократных чемпионов Реми Боньянски и Питера Аэртса, а также отправлял в нокаут титанов Семми Схилта и Бадра Хари. Тяжеловес дважды побеждал на турнирах мирового Гран-при К-1 в Нагое и Париже, но завоевать главный титул чемпиона так и не сумел. В карьере у белоруса 84 победы, 41 из которых нокаутом, и 21 поражение.

В Стране восходящего солнца Игнашов пользовался большой популярностью. Толпы поклонников преследовали Алексея на улицах, пытаясь заполучить автограф или фото на память. Японские девушки всеми способами старались обратить на себя внимание кумира: одна фанатка для Алексея приготовила борщ на переносной газовой плитке прямо в гостинице, другая специально приехала за любимцем в Минск.

Игнашов часто давал интервью, участвовал в фотосессиях и съемках, а также сотрудничал с разными зарубежными компаниями. Например, работал с японским создателем видеоигр D3 Publisher. «Красный скорпион» стал героем файтинга K-1 World GP 2006 для консоли PlayStation 2.

Что происходило в последние годы карьеры Игнашова?

С 2005 года карьера спортсмена пошла на спад. Причиной этому послужили травмы и частые нарушения режима. Алексей пристрастился к алкоголю. Проблемы бойца ни для кого не были секретом. Реми Боньяски в одном из интервью рассказывал о своем конкуренте:

– Игнашов – очень талантливый парень, в начале 2000-х он был одним из лучших в мире. Но он стал пить слишком много водки, и его карьера пошла на спад. Все бойцы наслышаны об этой истории.

В 2006 году «Красный скорпион» попытался перезагрузиться и переехал в Новую Зеландию. На островах тяжеловес прожил пять лет. Там он с партнерами основал свой клуб и продолжал тренироваться. Белорус выступал на различных мелких турнирах и дрался с не самыми сильными соперниками. Побеждал звездный боец не всегда.

Игнашов несколько раз пытался вернуться на высокий уровень, но ничего не смог показать в поединках с топами Сэмми Схилтом и Бадром Хари, с которыми он разбирался прежде. Последний раз «Красный скорпион» выходил на ринг в апреле 2015-го. Тогда он оказался сильнее грека Тзороса и выиграл титул чемпиона мира по не самой престижной версии WKN.

Чем занимался после заключительного боя?

Сейчас Алексей живет в Москве. В 2016 году он закончил негосударственный университет «Синергия» по специальности «спортивный менеджмент». Теперь белорус работает в вузе старшим тренером спортивного клуба. Индивидуальное занятие у звезды кикбоксинга стоит 2500 российских рублей (около 85 белорусских).

Боец также часто посещает различные турниры по единоборствам в качестве почетного гостя и проводит мастер-классы. Опыт у известного спортсмена перенимают даже силовики. В ноябре 2017-го Игнашов проводил семинар для бойцов венгерского антитеррористического подразделения TEK.

Неудачи в карьере, вызванные проблемами с дисциплиной, заставили Игнашова обратиться к вере. Боец стал работать над собой не только в физическом, но и в духовном плане: он регулярно ходит в церковь и периодически посещает православную святыню на горе Афон.

На родине у Игнашова сложились дружеские отношения с настоятелями храма в деревне Большое Стиклево, которая находится возле Минска. В приходе, который поддерживают казаки, действует военно-патриотический лагерь для подростков. Там Игнашов иногда дает уроки рукопашного боя.

Позитивные изменения в жизни Игнашова отмечает и его тренер Дмитрий Пясецкий:

– Алексей абсолютно изменился. Он сейчас живет в Москве и активно принимает участие в спортивной движухе крупного университета «Синергия». У Алексея все нормально: у него много разных встреч, он тренируется, ездит на сборы, часто летает на Афон. Мозги у него теперь заняты другим, а не гулянками и отдыхом.

Почему Игнашов снова возвращается на ринг?

Турнир, на котором будет драться Игнашов, организован промоушеном Bellator, главным конкурентом UFC. С 2016 года кроме боев ММА организация стала проводить еще и кикбоксерские поединки – Bellator Kickboxing, которые являются частью основных ивентов Bellator.

– Почему Игнашов возвращается? Этот вопрос сейчас задают многие. Это не возвращение. Бойцу в любом возрасте хочется драться, выплеснуть нерастраченный адреналин. У Алексея есть такая энергия, которую он хочет потратить. Это круто! Можно, конечно, ее направить в другое русло. Например, кроликов выращивать. Но Алексей выбрал вариант поединка, – объясняет Пясецкий мотивы своего ученика.

Противостоять «Красному скорпиону» будет 40-летний боснийский тяжеловес Джевад Потурак. Соперники уже встречались на ринге. В 2009-м они дрались тоже в столице Венгрии, но только на турнире K-1. Тогда по очкам победил Игнашов.

На фоне Алексея балканец выглядит скромно: он лишь однажды выигрывал турнир К-1 и по разу становился чемпионом Европы и мира. В карьере у Потурака 52 победы, 30 из которых нокаутом, и 32 поражения. К бою с Игнашовым боснийский кикбоксер подходит не в лучшей форме: он проиграл восемь последних поединков.

В лагере Игнашова, несмотря на не самую убедительную статистику противника, к бою относятся серьезно.

– Потурак – не очень стабильный боец. У него есть суперкрутые бои, в которых он побеждал сильных соперников, а есть почти бездарные. Однако Джевад может собраться и сделать «зарубу». Недооценивать его точно не стоит, – говорит Пясецкий.

«Красный скорпион», проведя последний на данный момент бой, тренировки не забрасывал и поддерживал форму. Готовиться непосредственно к поединку с Потураком Алексей приехал в Минск к Пясецкому. Основатель клуба «Патриот» поедет с кикбоксером в Венгрию и будет его секундировать. Сейчас у Игнашова заканчивается цикл, состоящий из двух тренировок в день. Главная задача, которую поставил наставник, – отработать имеющиеся навыки бойца. Ничего нового спортсмен и тренер не придумывали. За функциональную подготовку Алексея отвечает другой прославленный белорусский специалист Анатолий Иванович Лис.

– Конечно, форма у Игнашова не может быть идеальной. Сколько бы спортсмен ни работал в зале, но без постоянной боевой практики быть в тонусе сложно. У Алексея боев давно не было. Оптимальные кондиции он не наберет, но для успешного исхода поединка с Потураком нашей подготовки хватит, – оценивает состояние кикбоксера Дмитрий.

Бой в Венгрии дает «Красному скорпиону» неплохую возможность заработать. По данным Комиссии по спорту штата Калифорния, на ивенте Bellator Kickboxing 7 можно заработать от 7 000 до 60 000 тысяч долларов.

Выход на ринг в Будапеште вряд ли будет для Игнашова последним. В эфире передачи «Тренировочный день» говорилось о том, что боец планирует драться еще пять лет. Сейчас команда Алексея прорабатывает возможные варианты сотрудничества с японскими промоушенами, но конкретной информации о будущих поединках пока нет.

Тренер считает, что 40-летний кикбоксер еще способен себя показать:

– Тяжеловесам реально драться и до 50 лет. В легких весах спортсмены быстрее «выгорают», а тяжеловесы живут дольше. Пока Алексею бои будут приносить радость моральную и физическую, пусть занимается. Быть на виду тоже полезно и приятно для него. Разумеется, чтобы это стало возможным, нужно «режимить», строить базу и работать с диетологом.