Герасименя: В белорусском плавании не чувствую давления со стороны молодых спортсменов 5.04.2018, 17:59

Александра Герасименя

Фото: tut.by

Пловчиха озабочена отсутствием подрастающей смены.

Трекратная олимпийская медалистка по плаванию Александра Герасименя выразила в интервью tut.by озабоченность отсутствием подрастающей смены.

- Душа болит. Сильно переживаю из-за того, что в белорусском плавании не чувствую давления со стороны молодых спортсменов, которые бы наступали на пятки. Иногда пропадают очень талантливые дети. Штука в том, что, чтобы тренер у нас получал нормальную зарплату, ему нужно показывать вместе с подопечными результат. Отсюда тренеры стараются пораньше вывести подопечных на пик. Это неправильно. После успехов в юношеском возрасте у кого сердце не выдерживает нагрузок, кто-то испытывает психологические проблемы.

Недавно общалась со специалистами из федерации биатлона, у них очень интересная система отбора и удержания в спорте детей. Подумала: "Блин, как бы это перенести в плавание? Но где нам взять столько средств?" В биатлоне хорошие деньги потрачены на развитие. Они сперва отбирают детей по общим показателям — школьным нормативам типа прыжков, бега, подтягиваний. После этого на места выезжает передвижная лаборатория, которая проводит тестирование на основе анализов. Тех, кто подходит биатлону, точечно поддерживают, вместо того, чтобы увозить в сборную. В каждой области есть тренер, который курирует этих детей. Они имеют экипировку, патроны, что-то еще, а на международных стартах в своем возрасте берут первые места. Все идет налегке для детей, из лучших формируют команды по возрастам. Можно сказать, что эта система уже работает в биатлоне. У них есть резерв, — рассказала спортсменка.