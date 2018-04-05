Андрей Киска: Мне жаль, что Словакия не выслала российских дипломатов 5.04.2018, 18:05

Андрей Киска

Фото с сайта rzn.info

Президент Словакии жалеет о том, что его страна не выслала российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Президент Словакии Андрей Киска жалеет о том, что его страна не выслала российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с чешским президентом Земаном, сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Zpravy.

"Сейчас идет информационная война, когда новая информация поступает со всех сторон, но я считаю, что нужно стоять на стороне союзников. Мне жаль", - сказал Киска.

Словакия – единственная страна "Вышеградской четверки", не выславшая российских дипломатов. Братислава 28 марта вызвала своего посла в Москве для консультаций, но никаких дипломатических шагов против РФ не предпринимала.

Земан, известный своей преданностью Кремлю, выразил сомнение относительно заявлений Британии о причастности России к отравлению в Солсбери.

"У меня есть сомнения относительно показаний дипломатов, но я признаю, что это компетенция премьер-министра (высылать дипломатов. - Ред.)", - сказал он.