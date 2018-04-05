Топ-10 компаний, которые поставляют лучшие телевизоры в мире 2 5.04.2018, 18:40

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Эти компании занимают ведущие места на мировом рынке по объемам поставок Smart TV.

All View Cloud подготовил десятку ведущих компаний, которые по объемам поставок Smart TV занимают ведущие места на мировом рынке.

Об этом пишет издание prostotech.com.

В десятку лучших поставщиков, по версии All View Cloud, входят такие компании: Samsung, LG, TCL, Hisense, Sony, Philips, Skyworth, Sharp, Panasonic и Xiaomi.

Едва ли не самой большой неожиданностью стала компания Xiaomi, которая хорошо известна на рынке смартфонов. Однако, пользователи активно покупают и телевизоры Xiaomi TV 4A. Продукт имеет поддержку голосового управления с использованием искусственного интеллекта, прошивку MIUI с оболочкой PatchWall, совместимость с технологией динамического освещения HDR, а также поддержку стандартов 4K Ultra High Resolution.

9 марта компания Xiaomi объявила, что она установила новый рекорд для Китая – было продано миллион единиц Xiaomi TV 4A на 32-дюйма за 8 месяцев. Таким образом был установлен рекорд в китайской телевизионной индустрии.