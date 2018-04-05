Белорусская «дочка» Газпрома выплатит более $300 млн дивидендов за 2017 год 5.04.2018, 19:02

Дивиденды будут выплачены в российских рублях по курсу Нацбанка Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Газпром трансгаз Беларусь» является 100%-ной «дочкой» российской группы «Газпром». Решение акционера о размере выплаты дивидендов по итогам работы в 2017 году было принято 23 марта.

«Общий размер дивидендов — 616 734 000 белорусских рублей», — говорится в сообщении.

Дивиденды будут выплачены в российских рублях по курсу Национального банка Беларуси на дату перечисления средств. Это обязательство должно быть исполнено не позднее 31 мая 2018 года.

«Газпром трансгаз Беларусь» является одним из крупнейших налогоплательщиков Минска

На минувшей неделе прошло заседание наблюдательного совета «Газпром трансгаз Беларусь», по итогам которого руководящие посты в компании сохранили Александр Мешков (глава набсовета) и Владимир Майоров (гендиректор).

Участники заседания также рассмотрели информацию о реализации социальной программы «Газпром — детям в Беларуси». Отмечено, что в рамках программы с 2017 года ведется работа по сооружению учебно-спортивного центра «Брестского государственного областного училища олимпийского резерва». В 2018 году планируется приступить к подготовительным работам по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Михановичи (Минский район), сообщает пресс-служба «Газпром трансгаз Беларусь».

Недавно руководители газовой компании заверили, что «Газпром центр» в Минске будет построен в срок — до конца 2020 года.

Стоит напомнить, что лишь в апреле 2017 года был урегулирован спор между властями Беларуси и российским «Газпромом» по поводу цены на газ.

Газотранспортная система ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (ранее — «Белтрансгаз») включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В состав ГТС также входят 3 подземных хранилища газа: Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское — в отложениях каменной соли. Общая численность персонала составляет 6,8 тысячи человек.

«Белтрансгаз» был продан «Газпрому» за 5 млрд долларов в 2007—2011 годах в два этапа.