Топ-10 автомобилей, выпущенных в единственном экземпляре 5.04.2018, 19:31

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У каждой из машин своя история и причины, почему они не стали на конвейер.

Знакомьтесь – это 10 самых желанных автомобилей всех богатых людей и простых автолюбителей. У каждой из них своя история и причины, почему они не стали на конвейер. Единственное, что может их объединить – цена, пишет pohnews.org.

1. Lamborghini Egoista Concept

В честь 50-летия в 2013 году компания представила этот прозаичный спорткар. Оправдывая свое название, этот автомобиль имеет только одно место – для водителя. В большей своей степени, он похож на голливудский космический корабль. Привлекательность автомобиля не только снаружи, но и внутри. По большей части машина создана из углеволокна, и кроме электрооборудования, которым он нафарширован, имеет двигатель мощностью в 600 л.с. Максимальная скорость равна 350 км/ч. Цена этого «шаттла» составляет 3 млн долларов.

2. Maybach Exelero

Этой марки автомобилей класса люкс не стало в 2012 году. И если раньше была надежда, что проходя улицей, сможете увидеть что-то подобное, то сейчас это уже невозможно. Машина появилась на свет в 2005 году. Внешность автомобиля – приоритет. Единственный экземпляр стоит 8 млн долларов. Масса равна 2,6 т, имеет двигатель объемом 6 литров и разгоняется до 350 км/ч.

3. McLaren X-1 Concept

Данную модель всегда будут преследовать возгласы в духе: «Вы только взгляните!!! Что это?». Как и другие автомобили в этом рейтинге он не похож ни на что. На время проектировки и создания ушло три года. Исполнялся он по индивидуальному заказу. В результате получился вот такой оригинальный дизайн. Имеет 625 сильное «сердце» объемом 3,8 л. Разгоняется свыше 330 км/ч. Стоимость этого уникального изделия 7 млн долларов.

4. Rolls-Royce HYperion

Автомобиль был создан в 2008 году по заказу одного британского коллекционера. Обошелся он ему в 6 млн долларов. Как и любой другой «Роллс»,он производит впечатление. Салон, как всегда, отделан качественной дорогой кожей и дорогими сортами дерева. Смотря на такую машину, хочется сесть и уехать к побережью, где ждет собственная яхта. Мощность автомобиля 460 л.с. Объем не много не мало – 6,8 л. Максимальная скорость – 250 км/ч.

5. Ferrari F12 Berlinetta TRS

Итальянцы также не отстают в создании редких экземпляров автомобилей. Этот автомобиль также был создан по заказу и превратился из спорткара в родстер. Цена машины составила 4,2 млн долларов и уже несколько лет стоит в чьем-то гараже и «покрывается пылью». Итальянца оснастили 740 сильным двигателем, который «сотку» набирает всего за 3 секунды, а максимальная скорость равна 350 км/ч. Само удивительное то, что в интерьере дорогого спорткара отсутствует аудиосистема, стеклоподъемники, «бардачок» и управление климат контролем.

6. Sbarro GT1

Тот, кто видел, какие автомобили создает дизайнер Франко Сбарро, поймет, что с этим автомобилем пошло что-то не так. И не ошибется. Автомобиль создали еще в конце ХХ века – в 1999 года, в честь победы команды Mercedes в гонках. Эксклюзив оснастили мощным на то время двигателем – 450 л.с. объемом 7,4 л. Однако максимальная скорость составила всего 350 км/ч. Несмотря на это салон поражает очень сильно. Анатомические сидения сливаются с полом и дверной панелью. Цена автомобиля равна 1 млн евро.

7. Jaguar C-X75

Британские автомобили «Ягуар» всегда эффектны, особенно, если он представлен в одном экземпляре. Эта «кошечка» на конвейер не пошла, так как разработчики усомнились в том, что автомобиль станет популярен за такую кругленькую сумму – 1,2 млн долларов. Кстати такая цена была вполне обоснована. В 2010 году, когда его создали, в нем было ноу-хау, такое как 4 электромотора, имевшие суммарную мощность 780 л.с. Максимум можно было выжать 330 км/ч.

8. Ford GT90

Этот спорт кар был создан больше 20 лет назад – в 1995 году. Несмотря на свой возраст, он и сейчас может удивить своими показателями. Имеет 720 сильный движок с максимальной скоростью в 407 км/ч. Внешний и внутренний дизайн может конкурировать с современными спортивными автомобилями. Этот стиль стал новшеством предприятия «Форд», и некоторые элементы дизайна можно найти в современных автомобилях этой марки.

9. Audi Rosemeyer

Автомобиль был представлен общественности в 2000 году и носил имя легендарного автогонщика 30-х годов прошлого столетия Бернда Розмайера. Внешность «Ауди» напоминает внешность гоночных автомобилей тех лет. Она очень эффектна и впечатляющая. Машина имеет 792 сильный двигатель, который разгоняет автомобиль до 350 км/ч. На сегодняшний день он украшает музей компании Audi, но не исключено, что его могут продать с молотка.

10. BMW Gran Coupe Pininfarina Lusso

Без представителей Баварии этот список не может обойтись. И вот оно – детище нескольких элитных дизайнерских фирм. Внешность, достойна только BMW, ну а внутри - самая дорогая кожа и самое древнее дерево на планете – новозеландское каури. Автомобиль оснастили двигателем на 550 л.с. Это служит визиткой владельцу. BMW – это вечная классика!