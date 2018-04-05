15 лет назад «Анахайм» с Русланом Салеем влюбили белорусов в НХЛ Вадим Кнырко, «Трибуна»

5.04.2018, 20:05

Большинство белорусов ровно 15 лет назад узнали, что такое настоящий хоккей.

«Белтелерадиокомпания» сделала неожиданный подарок: она впервые транслировала финал Кубка Стэнли в прямом эфире. Причем для тех, кому было невмоготу вставать в три часа ночи, делали повтор в удобное вечернее время. Это было что-то новое, неизведанное и не до конца понятное, но очень крутое.

В финале играли «Анахайм» и «Нью-Джерси». Это был первый и пока единственный финал в истории НХЛ с белорусским участием.

Сезон

«Анахайм» Руслана Салея не был фаворитом. В постсезоне «могучих уток» особо и не ждали. Какой вообще «Анахайм»? До 2003 года калифорнийцы лишь дважды пробивались в плей-офф, а три предыдущих сезона они провалили – и с великим Селянне в составе, и без него. В начале регулярного чемпионата-2002/03 «Майти Дакс» прочно ассоциировались с местом в третьем десятке лиги.

Первую половину сезона «могучие утки» провалили и долгое время не входили в зону плей-офф. Прорыв наметился после Нового года. «Анахайм» набрал впечатляющий ход и стал одной из лучших команд лиги. Благодаря ударной концовке «утки» закончили «регулярку» на седьмом месте в конференции с достаточно комфортным заделом перед девятой командой.

Еще летом 2002-го перед началом сезона «Анахайм» прилично усилился. В команду пришли опытные форварды Петр Сикора (тот самый, который позже поиграет за минское «Динамо») и Адам Оутс – оба попали в топ-5 бомбардиров команды в гладком сезоне. Осенью из «Чикаго» был выписан лучший полевой хоккеист Латвии Сандис Озолиньш, а перед самым дэдлайном в Калифорнию перебрались 39-летний форвард Стив Томас и нападающий Роб Нидермайер, который в марте того года еще не подозревал, что через три месяца зарубится с братом Скоттом в финале Кубка Стэнли.

Эти трансферы во многом и сыграли ключевую роль в посленовогоднем прорыве «Анахайма», который перетек в задорный плей-офф.

Детройт

Выход в плей-офф уже считался для «Анахайма» прорывом, тренера-новичка Бэбкока возводили в ранг божества. Попадание в восьмерку в конференции называли прекрасным результатом, а на что-то большее рассчитывать не приходилось. В первом раунде плей-офф против «Анахайма» играл «Детройт» с главным тренером Дэйвом Льюисом на скамейке – действующий чемпион и ужасная по силе «красная машина», которым резервировали место в финале.

Возможно, кто-то и ждал, что «утки» смогут навязать борьбу «красным крыльям», но уж точно никто не ждал, что «Анахайм» вынесет чемпиона вчистую, не дав выиграть ни одного матча. Проявили характер – банальная фраза, но она точно про тех «Майти Дакс». Три победы из четырех оказались волевыми.

Многие считают, что «Детройт» подкосил первый матч серии. На домашней арене «краснокрылые» быстро повели и продолжили душить соперника. Казалось, вот-вот – и андердог посыпется. Но вместо этого «Анахайм» сравнял счет. «Детройт» продолжал оказывать давление, но в ворота Жигера больше ничего не залетало, впрочем, как и в ворота Джозефа. Полтора часа игрового времени зрители голов не видели. В овертайме «Ред Уингз» будто забросили после атаки с ходу. Все хоккеисты хозяев высыпали на лед, а вратарь Жан-Себастьян Жигер начал сигнализировать, что гола не было. Судьи взяли видеопросмотр – штанга.

Жигер стал настоящим героем того матча (пока только матча), раз за разом отражая броски форвардов «Детройта». За шесть периодов он сделал 63 сэйва.

На 104-й минуте встречи с этим безобразием покончил лидер «уток» Пол Кария. «Детройт» долбил стену, но не смог ее пробить. И отойти от этого потрясения тоже не смог. Все матчи «Анахайм» выиграл с разницей в одну шайбу – больше и не надо было. А одним из откровений серии стала игра 19-летнего россиянина Станислава Чистова: парень, проводивший первый сезон в НХЛ, отгрузил в ворота «Детройта» две шайбы, одна из которых стала победной.

В последний раз действующий чемпион сливался в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 0-4 более 50 лет назад.

Овертайм

«Анахайм» того года – настоящая машина по мгновенным убийствам в овертайме. За четыре серии плей-офф «Майти Дакс» провели семь овертаймов – и во всех победили. Просто сумасшедший показатель концентрации, настроя и силы голкипера. У «Детройта», «Далласа» и «Нью-Джерси» калифорнийцы выиграли по два овертайма, у «Миннесоты» в финале Запада – один.

Самое мощное дополнительное время случилось в первом матче четвертьфинальной серии против «Далласа». Команды сыграли почти 141 минуту, а решающую шайбу Петр Сикора забросил на 48-й секунде пятого овертайма. Еще одна эмоциональная победа «уток». Салей в том матче провел на льду почти 54 минуты.

Финал

«Анахайм» одолел «Даллас» в шести матчах (4-2). В финале конференции «утки» играли с «Миннесотой». Еще за месяц до плей-офф ни один специалист не представлял финальную пару Запада именно в таком составе. Но эти команды преподнесли сенсации, одолев двух главных фаворитов еще на первой стадии нокаут-раунда – победа «дикарей» над «Колорадо» чем-то похожа на успех «Анахайма» в серии с «Детройтом».

В финале конференции борьбы не получилось: «Анахайм» снова выиграл всухую и шагнул в финал к чемпиону-2000 – «Нью-Джерси Дэвилз».

Финал Кубка Стэнли-2003 называют «домашним» – все семь матчей выиграли хозяева арен. «Дьяволы» отрывались в Ист-Рутерфорде – «утки» догоняли в Калифорнии. Только вот победы давались «Нью-Джерси» куда легче, чем «Анахайму». Уверенная виктория случилась у «Майти Дакс» лишь в шестом матче серии – 5:2. Еще две победы Кария и компания выстрадали в овертаймах. «Дьяволы» же все победы отпраздновали с разницей в три шайбы.

Решающий матч проходил 9 июня. Уже в середине игры «Нью-Джерси» повел 2:0, а в третьем периоде добил соперника. Главным героем седьмой встречи стал форвард Джефф Фризен – он оформил дубль в ворота бывшей команды, которая выставила его за дверь. Хотя велика вероятность, что «утки» с Фризеном и без Сикоры, Оутса и Озолиньша в очередной раз пролетели бы мимо плей-офф.

Бэбкок

Это мы сейчас знаем, что Бэбкок – великий тренер в мировом масштабе. Он приводил Канаду к золоту чемпионата мира и дважды к победе на Олимпиаде. Он брал Кубок Стэнли с «Детройтом» и на протяжении десятилетия держал «красные крылья» в энхаэловском топе. Но в 2003-м он был темной лошадкой, которая едва не выиграла в своем первом же забеге.

Бэбкоку в том сезоне было всего 39. Это был его дебютный год в качестве главного тренера команды НХЛ – до этого Майк работал главным в ахаэловском фарме «уток». В основе он сменил Брайана Мюррея – опытного тренера и функционера. При Мюррее в 2002-м «Анахайм» провел один из худших сезонов в истории. И сам Брайан выступил инициатором перемен на тренерском мостике – руководство «Майти Дакс» было только за.

Боссы «Анахайма» видели в Бэбкоке тренера-новатора – того, кто сможет вдохнуть в «Анахайм» новую жизнь после провальной трехлетки. Ведь не сказать, что состав был бесталанный – вполне себе неплохая банда по американским меркам. Но в плей-офф выйти не получалось. Бэбкок справился со своей задачей.

С Мюрреем они работали в тандем – старый лис остался в системе «Анахайма», перейдя на должность генерального менеджера. Во многом благодаря его работе на трансферном рынке один из худших сезонов в истории «уток» сменился на один из лучших.

Вся летняя работа Мюррея свелась к простой вещи. У «Анахайма» даже в худшие сезоны была неплохая защита, но не блистала атака – особенно после ухода Теему Селянне. Пол Кария в одиночку тащить команду не мог. Именно по этой причине летом 2002-го Калифорнию покинул российский защитник Олег Твердовский – и без него в «Анахайме» хватало качественных оборонцев, а на сэкономленные деньги удалось привести квалифицированную подмогу Карии. Адам Оутс в «Вашингтоне» стал лучшим распасовщиком в НХЛ. Петр Сикора из «Нью-Джерси» мог как подносить снаряды, так и разряжать пушку. Да еще и в физической игре был полезен.

Бэбкоку нужно было интегрировать новых игроков в команду. Некоторое время на адаптацию потребовалось, но к плей-офф «Анахайм» стал той силой, с которой считались все в лиге – даже фавориты.

Бэбкок до сих пор в строю. Сейчас он пытается сделать что-то путное в «Торонто». Брайан Мюррей через год после исторического плей-офф для «Анахайма» перешел в «Оттаву», с которой работал до конца жизни в качестве главного тренера и генменеджера. В 2006-м он довел «сенаторов» до финала Кубка Стэнли, где канадцы уступили как раз «Анахайму». В августе 2017-го Мюррей умер от рака прямой кишки.

Жигер

Многие хоккейные гики ассоциируют Кубок Стэнли-2003 с Жаном-Себастьяном Жигером. Это был звездный час вратаря – лучший сезон в карьере. Пожалуй, даже более сильный, чем победный в 2007-м.

Жигер брал почти все. Три выигранные предфинальные серии – на 90 процентов его заслуга. Возможно, он не делал фантастических сэйвов, не летал от штанги к штанге и не играл на публику. Но он будто на подсознательном уровне чувствовал, куда нужно переместиться, чтобы шайба угодила в щиток или в пузо, а не прошла в ворота.

Самое удивительное, что это был первый Кубок Стэнли в его жизни. Он впервые играл в «бесконечном» овертайме – и вытащил семь таких марафонов. Лишь раз его заменили в ходе игры, позволив отыграть полматча с «Далласом» швейцарцу Мартину Герберу.

Жигер провел в плей-офф 21 матч, отражая 94,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,62 – сумасшедшие показатели. А его звездный час пробил в финале конференции с «Миннесотой»: в четырех матчах серии «Жиги» пропустил лишь раз, оформив три шатаута.

Жигера в итоге признали MVP того плей-офф. Это пока последний случай в истории НХЛ, когда «Конн Смайт Трофи» доставался представителю проигравшей команды.

В 2010-м Жигера обменяли в «Торонто», хотя сам вратарь говорил о готовности играть в «Анахайме» до конца карьеры. После «уток» это был уже другой вратарь. Травмы мучили все чаще, в последних сезонах Жана-Себастьяна донимали боли в спине. Карьеру он завершил в 2014-м в «Колорадо» в 37 лет – под началом великого экс-голкипера Патрика Руа, на которого так хотел быть похожим.

Кария

Пол Кария был главной звездой того «Анахайма». «Утки» задрафтовали канадца в 1993-м под четвертым общим номером и с тех пор он верой и правдой служил любимой команде. Пол болезненно переживал неудачные периоды в истории «Майти Дакс». После очередного поражения Кария чуть ли не со слезами на глазах в раздевалке вопрошал у Селянне: «Ну как так? Почему мы опять проиграли? Что мы делаем не так?»

Если травмы обходили Карию стороной, он с легкостью делал 80+ очков за сезон. Дважды форвард настрелял больше сотни. А вот предшествовавший прорыву сезон-2001/02 получился одним из худших – 32+25. Кария пытался вытащить «уток» за уши в одиночку, но не справлялся.

Когда в команде появился Оутс и другие ребята, стало попроще. В сезоне-2002/03 Пол сделал 93 очка, став абсолютно лучшим бомбардиром «Анахайма». В плей-офф он забросил шесть раз. Одна из шайб вошла в историю. Больше даже не сама шайба, а то, что ей предшествовало.

В шестом матче серии с «Нью-Джерси» произошло событие, которое шокировало многих. Капитан «Анахайма» Кария попал под хит капитана «дьяволов» Скотта Стивенса – этот силовой прием многие считают самым знаменитым в истории хоккея. Удар пришелся в голову и был настолько мощным, что стало страшно не то что за здоровье Пола, а за его жизнь. Минуту Кария не мог подняться со льда – хоккеист лежал на спине, раскинув руки и с трудом пытался сделать глоток воздуха. И это все после череды сотрясений, которые мешали Карии в прошлые годы.

После инцидента Пол ушел в раздевалку, а вернулся через 10 минут под овации переполненной арены. Вскоре после возвращения Кария забросит четвертую шайбу в ворота «Нью-Джерси». Стивенса за жестокий прием никак не наказали, хотя Кария уверял, что его отоварили локтем.

К огорчению калифорнийских болельщиков, боссы «Анахайма» не смогли удержать своего лидера. Кария очень хотел воссоединить связку с Теему Селянне и ушел к нему в «Колорадо» с 10-кратным уменьшением зарплаты. Былой сыгранности с финном уже не было, а травмы заставили Пола через несколько лет завязать с хоккеем.

Салей

Расти – наша легенда. Для него это был уже не первый плей-офф – в 1999-м минчанин провел три игры, не набрав очков. Но этот оказался прорывным.

За Салея в финале мы болели вместе. Одни вставали ночью, другие узнавали об успехах белоруса утром от товарищей по работе/учебе и вечером обязательно смотрели повторку на БТ.

В том плей-офф Руслан и набрал дебютное очко, и забросил первую шайбу в Кубке Стэнли. Впервые Салей отличился в решающей встрече четвертьфинала с «Далласом» – сделал счет 3:2. Гол и комментарий Руслана – на 5:20.

Но свою самую знаменитую шайбу Расти положил в финале против «Нью-Джерси». В третьем матче Салей погасил овертайм и принес «Анахайму» первую победу в финале Кубка Стэнли в истории. В тот момент многие наши соседи проснулись от истошных воплей радости за белорусского хоккеиста. Салей подобрал шайбу после вбрасывания и метнул ее за спину Мартину Бродеру.

«После гола был в эйфории, на седьмом небе от счастья – слов не хватит, чтобы передать те чувства, которые испытал тогда!», – вспоминал Руслан позже.

Всего в том Кубке Стэнли Салей набрал 5 очков – 2+3.

«Правы те, кто говорит, что дома и стены помогают, – резюмировал Салей тот плей-офф. – В Анахайме все отскоки шайбы, рикошеты были в нашу пользу, в Ист-Рутерфорде же дело обстояло с точностью до наоборот. Достаточно вспомнить пятый матч, когда два нелепых гола сломали удачно складывавшийся для нас характер игры. Кроме того, мы непонятным образом провалили вторые периоды гостевых матчей, в ходе которых «Нью-Джерси» решал судьбу встреч… Думаю, все наши проблемы – в психологической устойчивости, ведь ни в физической готовности, ни в мастерстве мы не уступали».

Салей провел в «Анахайме» 634 матча. В 2006-м с ним не стали продлевать контракт – клуб предлагал Руслану около 2,5 миллионов долларов в год, а белорус с агентом требовали чуть больше. В итоге Салей оказался во «Флориде» – на тех условиях, на которых хотел. Через год после ухода Салея «утки» выиграют Кубок Стэнли.

Тот плей-офф «Анахайма» влюбил многих белорусов в хоккей, в НХЛ и в «Анахайм». Многие болеют за «уток» до сих пор – пережили с командой и ребрендинг, и победу в Кубке Стэнли, и приход новой волны Перри с Гецлафом и Ракелля с Сильвербергом. Но те, кто полюбил «Анахайм» после плей-офф-2003, с ностальгией вспоминают времена Жигера, Карии и Салея. И те «могучие утки» до сих пор живут в сердцах многих.

К слову, из хоккеистов той блестящей команды в живых нет только одного...

Вадим Кнырко, «Трибуна»