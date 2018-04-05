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У Украины есть потенциал

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  • Иван Миклош, «Новое время»
  • 5.04.2018, 20:28
Иван Миклош

Экс-министр финансов Словакии уверен, что экономический рост Украины возможен минимум на 6–7% в год.

Проведя в Украине более трех лет, я пришел к убеждению: у этой страны есть потенциал для уверенного экономического роста на 6–7% в год минимум. Что для этого нужно сделать?

1.Самое важное: это изменение имиджа страны через ускорение реформ в ключевых сферах, что позволит привлечь намного больше прямых иностранных инвестиций, чем сегодня.

2. Существуют эмпирические свидетельства тому, что для роста ВВП на 6–7% стране необходим уровень инвестиций от 25% ВВП, но лучше даже 30%. Сегодня уровень инвестиций в Украине составляет 15% ВВП. Чтобы его увеличить до 25%, нужно ежегодно вливать в экономику на $10 млрд больше.

Первый возможный источник инвестиций — это государственные инвестиции, которые сейчас в Украине минимальные — всего 1,5% ВВП. При том что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) они в среднем составляют 3%. Кроме того, госинвестиции в Украине малоэффективны. Пространства для увеличения этих инвестиций не так много из‑за напряженной ситуации в сфере госфинансов, где необходимо сокращать бюджетный дефицит.

Второй возможный источник — кредиты банковского сектора. Но инфляция до сих пор довольно высокая, а права кредиторов защищены плохо. При этом уровень неработающих кредитов намного выше желаемого показателя. Так что быстро добиться успехов в привлечении банковских кредитных ресурсов в экономику довольно сложно.

Поэтому остается третий, единственный реальный и полноводный источник — прямые иностранные инвестиции. Привлечь их можно довольно быстро.

В 2016–2017 годах приток прямых иностранных инвестиций составлял $ 1,5 млрд ежегодно, что намного меньше, чем до революции достоинства. В 2010–2013 годах этот показатель насчитывал $ 5,5 млрд в год.

3. Самое большое препятствие для инвестиций, в частности для иностранных — очень плохая защита прав собственности. Это нужно решить.

4.Необходимо добиться прогресса в приватизации госкомпаний и провести реформу государственных предприятий.

5.Не может быть здоровой экономика без открытия рынка сельскохозяйственной земли.

6.Украине стоит довести до конца реформу в энергетическом секторе.

7. Еще одно обязательное условие для набора скорости экономического роста — это макростабилизация. Многое было сделано в этом направлении за последние годы, но необходимо сохранить достигнутое и продолжить реформу.

Экономический рост — это реформы, реформы — это инвестиции, а инвестиции — это доверие. Украине нужно стать страной, которой смогут доверять иностранные инвесторы. Тогда 7%-й рост ВВП станет реальностью.

Иван Миклош, экс-министр финансов Словакии, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR), «Новое время»


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