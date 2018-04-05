закрыть
5 апреля 2018, четверг, 21:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

NASA отправит на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями

2
  • 5.04.2018, 20:35

Роботов, которые будут отправлены на Марс, назвали «марсианскими пчелами».

Специалисты NASA отправят на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями. Как пишет издание Science Alert, разработкой занимаются группы ученых из Японии и США, передает gordonua.com.

Роботов назвали "марсианские пчелы". Они предназначены для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита (марсианского грунта) на Красной планете.

По ожиданиям разработчиков, роботы будут действовать группами. Периодически они будут возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход. Если один робот упадет, другие "пчелы" смогут поднять его и перенести к базе.

Сейчас в NASA работают над технической осуществимостью проекта. Тестирование роботов проходит в вакуумной камере, в которой специалисты изучают аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы. Предварительные исследования показали, что "марсианская пчела" сможет создать достаточную подъемную силу для полета.

Для работы над проектом NASA выделило группе ученых из США и Японии $125 тыс. Science Alert отмечает, что японские разработчики уже создали “робота-колибри“, который способен подняться в воздух на Земле. Теперь его предстоит адаптировать к более разреженной марсианской атмосфере.

2 декабря 2014 года NASA объявило о своем намерении отправить людей на Марс в 30-х годах текущего столетия.

В ноябре 2015 года NASA сообщило о начале поисков места для высадки экспедиции на Марс.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич