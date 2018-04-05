NASA отправит на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями 2 5.04.2018, 20:35

Роботов, которые будут отправлены на Марс, назвали «марсианскими пчелами».

Специалисты NASA отправят на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями. Как пишет издание Science Alert, разработкой занимаются группы ученых из Японии и США, передает gordonua.com.

Роботов назвали "марсианские пчелы". Они предназначены для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита (марсианского грунта) на Красной планете.

По ожиданиям разработчиков, роботы будут действовать группами. Периодически они будут возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход. Если один робот упадет, другие "пчелы" смогут поднять его и перенести к базе.

Сейчас в NASA работают над технической осуществимостью проекта. Тестирование роботов проходит в вакуумной камере, в которой специалисты изучают аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы. Предварительные исследования показали, что "марсианская пчела" сможет создать достаточную подъемную силу для полета.

Для работы над проектом NASA выделило группе ученых из США и Японии $125 тыс. Science Alert отмечает, что японские разработчики уже создали “робота-колибри“, который способен подняться в воздух на Земле. Теперь его предстоит адаптировать к более разреженной марсианской атмосфере.

2 декабря 2014 года NASA объявило о своем намерении отправить людей на Марс в 30-х годах текущего столетия.

В ноябре 2015 года NASA сообщило о начале поисков места для высадки экспедиции на Марс.