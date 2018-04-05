В Украине выдали первую е-визу
- 5.04.2018, 21:17
Первую электронную визу для въезда в Украину выдали гражданину Таиланда.
Сегодня была выдана первая электронная виза (е-виза) для въезда в Украину с деловой или туристической целью.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.
«Система выдачи электронных виз работает – только что выдали первую украинскую е-визу гражданину Таиланда. Из тестового режима переходим в полный рабочий», – написал Климкин.
Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2018 г.
На сайте министерства отмечается, что для оформления е-визы нужно заполнить анкету онлайн, загрузить копии необходимых документов, оплатить на сайте визовый сбор и распечатать полученную по электронному адресу электронную визу.
Время оформления электронной визы – до девяти рабочих дней. Ее стоимость составляет $65. Разовая виза действует до 30 дней.
В МИД Украины считают, что нововведение будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для туристов и бизнесменов, желающих посетить Украину.