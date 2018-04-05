«Евровызов»: Беларусь обыграла Финляндию 5.04.2018, 21:21

Фото: tut.by

Белорусские хоккеисты на выезде сенсационно победили финнов - 3:2 (ОТ).

Сборная Беларуси в овертайме обыграла команду Финляндии в выездном матче «Евровызова» — 3:2 (ОТ), передает «Прессбол».

Победную шайбу забросил Егор Шарангович.

Финляндия — Беларусь — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Павлович (Лингле, 10.05). 1:1 — Лукка (Пуустинен, Риикола, 21.50). 2:1 — Суоми (Лесканен, Санделл, 28.42). 2:2 — Дрозд (Белевич, 30.54). 2:3 — Шарангович (Павлович, Коробов, 61.40 — бол.).

6 апреля команды проведут повторный поединок.

Начало - в 18.30 по белорусскому времени.