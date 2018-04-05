Стали известны подробности задержания директора партнера Uber в Беларуси 5.04.2018, 22:11

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Водители Uber сами обратились с заявлением в милицию.

Руководитель одного из официальных партнеров Uber в Беларуси взят под стражу по подозрению в неуплате налогов. Речь идет о компании ООО «КВТ-импорт».

Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова. Водители, которые работали с этой фирмой, рассказали tut.by, что еще с прошлой недели не могут связаться с руководством и получить зарплату.

— Работодатель не рассчитался с нами за неделю. Каждому он должен сумму от 500 до 700 рублей. Мы понимаем, что и отчисления в ФСЗН компания также не делала, — рассказала одна из водителей Юлия.

— Мы пришли в пятницу (30 марта. — Прим. ред.) к офису фирмы, — продолжают рассказывать водители. — Офис был закрыт, а на дверях объявление о неких технических сбоях. Мы приехали уже на этой неделе, но все закрыто, а телефоны отключены.

После этого водители обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Как оказалось, еще 27 марта УДФР КГК по Минской области и г. Минску возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «КВТ-импорт».

— Руководитель предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса, к нему органом дознания применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Tut.by связался с московским офисом сервиса Uber. Там говорят, что все необходимые платежи ООО «КВТ-импорт» они делали вовремя и в полном объеме.

— Мы на связи с водителями и сейчас переводим тех, кто планирует продолжить выполнять заказы через приложение Uber, к другим партнерам, — заверили в московском офисе компании. Там предполагают, что проблемы партнера могут быть связаны с другим бизнесом.