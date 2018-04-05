Белорус сделал уникальное фото прохождения МКС по диску Луны 2 5.04.2018, 22:27

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Фото: charter97.org

Этот уникальный кадр астрофотограф из Витебска пытался «поймать» три года.

Участник Витебского астрономического клуба «Гелиос» при ВГУ имени П.М. Машерова Владислав Воронецкий сделал редчайшую фотографию транзита Международной космической станции по диску Луны, пишет сайт vitbichi.by.

Он почти 14 лет увлекается фотографией, раньше получалось запечатлеть транзит самолета по диску Луны, а последние 3 года пытался сделать кадр прохода именно МКС – мешала погода или по техническим возможностям не все было гладко. Но 30 марта это удалось. Скорость станции составляла 27 615 километров в час, высота 402 километра, проход МКС в кадре был 0,89 секунды – на все про все было меньше секунды.

– Начинал со съемки дикой природы, увлекаюсь съемкой самолетов и постепенно перешел на астрофотографию. Еще в школе познакомился с Владимиром Голубевым, он начал мне показывать космические красоты и увлек астрономией. Сейчас периодически встречаемся в астрономическом клубе, проводим наблюдения, – рассказал Владислав.

Доценты кафедры инженерной физики Владимир Голубев, Илларион Галузо и В. Воронецкий

Фото Ольги ЛУЗГИНОЙ

Для фотографа важно и то, что на МКС в тот момент находился наш соотечественник-космонавт Олег Артемьев. Кроме того, поддержало любителя астрономии и руководство Витебского центра стандартизации, метрологии и сертификации, где он работает инженером. Организация помогла с автомобилем, чтобы в нужное время выехать за пределы города, за Должу. По словам Владислава, сложность еще заключалось в большом фокусном расстоянии – 2 000 миллиметров.

– Сейчас вместе с Владимиром Голубевым посмотрим расчеты, и думаем сделать фото МКС, но уже по диску Солнца. Технически это выполнить еще сложнее, – подчеркнул Владислав. – В дальнейшем хотим показать на выставке жителям города красоты космоса, которые сможем запечатлеть.

Как передает kp.by, космонавт Олег Артемьев отметил фотографию Владислава Воронецкого.

«На фотографии не просто красивая Луна! Здесь есть я, Антон, Дрю, Рикки, Норишиге и Скотт, просто мы находимся внутри МКС - вот в той маленькой точке, обведенной красным контуром.

Космическое спасибо Владиславу Воронецкому за этот уникальный снимок транзита Международной космической станции по диску Луны!», - написал Артемьев на своей странице в соцсети.