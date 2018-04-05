В Польше на 20% урежут зарплату депутатам 3 5.04.2018, 22:22

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Кроме того, министры и госсекретари до середины мая передадут свои премии благотворительной организации Каритас.

В Польше объявили о сокращении зарплат депутатов на 20%, в то же время другие чиновники пожертвуют средства на благотворительность.

Об этом после заседания политического комитета правящей партии "Право и справедливость" и неофициальной встрече президента "ПиС", спикера Сейма, премьер-министра и министров объявил глава правящей партии Ярослав Качинский, передает Onet.pl.

Кроме того, министры и государственные секретари до середины мая передадут свои премии благотворительной организации Каритас. О таком решении было объявлено на фоне скандала в Польше вокруг премий, которые получили члены правительства.

"Будет гораздо, гораздо скромнее", - заявил Качиньский.

"Если кто-то не поддержит решение о снижении зарплаты политикам, он потеряет шанс на место в избирательном списке, он потеряет шанс для дальнейшего участия в политике", - сказал президент "ПиС".

Кроме того, правящая партия будет инициировать ограничение для войтов, бурмистров, мэров, маршалков, старост и их заместителей, а также выступит за отмену любых дополнительных льгот для руководителей государственных компаний.

По словам Качиньского, соответствующие законопроекты будут представлены если не перед ближайшим, то перед следующим заседанием Сейма. "Мы хотим завершить весь процесс в течение двух месяцев", - пояснил он.