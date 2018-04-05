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Клип Despacito набрал 5 миллиардов просмотров в YouTube

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  • 5.04.2018, 22:59

Это первое видео в истории, которое посмотрело такое количество пользователей.

Клип на композицию пуэрториканца Луиса Фонси Despacito собрал более 5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube, передает «Гордон».

По состоянию на 21.30 (по минскому времени) четверга, 5 апреля, ролик посмотрели 5 002 065 728 раз. Это первое видео в истории, которое посмотрело такое количество пользователей.

5 billones de gracias🙏🏽

Публикация от Luis Fonsi (@luisfonsi)

В своем Instagram музыкант поблагодарил их за просмотры.

Клип был опубликован 12 января 2017 года.

В 2017 году он стал рекордным для YouTube по количеству просмотров. 4 млрд просмотров ролик собрал 13 октября.


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