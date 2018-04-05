Клип Despacito набрал 5 миллиардов просмотров в YouTube 2 5.04.2018, 22:59

Это первое видео в истории, которое посмотрело такое количество пользователей.

Клип на композицию пуэрториканца Луиса Фонси Despacito собрал более 5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube, передает «Гордон».

По состоянию на 21.30 (по минскому времени) четверга, 5 апреля, ролик посмотрели 5 002 065 728 раз. Это первое видео в истории, которое посмотрело такое количество пользователей.

5 billones de gracias🙏🏽 Публикация от Luis Fonsi (@luisfonsi) 4 Апр 2018 в 9:36 PDT

В своем Instagram музыкант поблагодарил их за просмотры.

Клип был опубликован 12 января 2017 года.

В 2017 году он стал рекордным для YouTube по количеству просмотров. 4 млрд просмотров ролик собрал 13 октября.