За что белорусским «тунеядцам» надо будет платить 100%? 6 5.04.2018, 22:45

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Стало известно, какие услуги «тунеядцам» придется оплачивать в полном размере.

К 1 апреля все ждали прояснения ситуации по «тунеядцам». Напомним, что власть в 2015 году приняла одно решение, потом оказалось, что оно то ли невыполнимо, то ли наносит больше вреда, чем пользы. Поэтому цель немного переформулировали: нужно «заставить людей работать». Появилась цифра в 350 тысяч человек, не занятых в экономике (или занятые, но в серой). Вместо налога решили ввести 100-процентную оплату услуг. Все ждали новой инструкции по выполнению Декрета №3, пишет onliner.by.

Каких услуг? Интересовал ответ на этот вопрос. Потому что чем ближе были поставленные сроки, тем острее становилась реакция в министерствах.

Сегодня на сайте Совмина появились два постановления — №239 и №240 от 31 марта 2018 года. Первое утверждает положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций. Второе — положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Кто такие «тунеядцы»?

Раньше было проще. Теперь в Положении перечислены те, кто считается занятым в экономике. Соответственно, если вас нет в списке, вы тунеядец.

Занятыми в экономике считаются граждане:

— работающие (служащие) по трудовому договору (контракту), на государственных должностях, при занятии которых контракт не заключается, на условиях членства в производственном кооперативе или крестьянском (фермерском) хозяйстве;

— зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;

— выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности;

— осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которой уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, — при условии уплаты за соответствующий период осуществления деятельности указанного налога по такой деятельности;

— являющиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имеющими специальные звания;

— являющиеся резервистами во время прохождения занятий и учебных сборов;

— являющиеся военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов;

— проходящие альтернативную службу;

— являющиеся адвокатами, нотариусами;

— осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

— осуществляющие ремесленную деятельность, — при условии уплаты за соответствующий период осуществления деятельности сбора за осуществление ремесленной деятельности;

— осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого работника, статус которого подтверждается творческим союзом, членом которого он является, или профессиональным сертификатом творческого работника, выдаваемым в соответствии с законодательством;

— являющиеся священнослужителями, церковнослужителями религиозной организации любой конфессии, участниками (членами) монастыря, монашеской общины;

— являющиеся учащимися духовных учебных заведений;

— производящие продукцию растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства на находящемся на территории Республики Беларусь (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) земельном участке, предоставленном им (членам их семьи) для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, традиционных народных промыслов (ремесел), сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, в том числе строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме;

— являющиеся зарегистрированными в качестве безработных либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивающие содержание образовательной программы обучающих курсов по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, — при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения;

— получающие образование в дневной форме получения образования, а также получающие образование на дому, за исключением дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) и образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности;

— являющиеся матерью (мачехой) или отцом (отчимом), усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей;

— включенные в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта;

— являющиеся спортсменами-учащимися специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений.

Также к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся граждане:

— с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение шести месяцев с даты увольнения;

— являвшиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имевшими специальные звания, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

— являвшиеся резервистами во время прохождения занятий и учебных сборов, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

— являвшиеся военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

— закончившие прохождение альтернативной службы, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

— получившие образование в дневной форме получения образования, а также образование на дому, за исключением дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) и образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности, — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения в связи с получением образования;

— являвшиеся учащимися духовных учебных заведений, — до окончания календарного года, в котором были прекращены

образовательные отношения;

— признанные инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности);

— признанные по решению суда недееспособными;

— имеющие право на получение пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, получающие ежемесячные страховые выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний;

— являющиеся получателями пенсии, в том числе из других государств, пособий из средств республиканского бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (за исключением пособий, носящих единовременный характер), пособий по временной нетрудоспособности;

— являющиеся олимпийскими чемпионами, получающими государственную стипендию;

— являющиеся супругом (супругой) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву, молодого специалиста, приступившего к работе по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу, — в период их совместного проживания в местностях, где отсутствовала (отсутствует) возможность их трудоустройства на время прохождения военной службы, работы по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу;

— получающие доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест, — при условии уплаты подоходного налога с физических лиц с такого дохода;

— граждане Республики Беларусь, прибывшие в Республику Беларусь для постоянного проживания, иностранные граждане или лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, зарегистрированные по месту жительства в Республике Беларусь, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором они были зарегистрированы;

— к которым применялись предусмотренные законодательными актами меры по обеспечению безопасности, не позволявшие заниматься различными видами деятельности;

— выполнявшие в течение полного сезона сезонные работы, включенные в Список сезонных работ, выполнение которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 1992 г. №671 (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1992 г., №32, ст. 571), — до начала следующего сезона;

— находившиеся под медицинским наблюдением организаций здравоохранения, организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном законодательством порядке медицинскую деятельность, — в период беременности и родов;

— отбывающие наказание по приговору суда в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы или пожизненного заключения, в отношении которых применяется мера пресечения в виде домашнего ареста либо заключения под стражу, а также находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях;

— находящиеся на принудительном лечении.

Кто будет собирать информацию о «тунеядцах»?

Раньше этим занималось Министерство по налогам и сборам. Теперь оно передаст все наработанные технологии Министерству труда и социальной защиты. Именно оно будет собирать и владеть базой трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В карточке каждого тунеядца будет обязательная информация о гражданине: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания; вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность).

У Минтруда не так много времени, чтобы все собрать и унифицировать. Уже к 30 ноября 2018 года необходимо обеспечить доступ местным исполнительным и распорядительным органам к базе данных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Кто будет миловать или наказывать на местах?

Координировать работу на местах будут комиссии: организовывать, содействовать, консультировать. И даже направлять в ЛТП, если тунеядец асоциален.

Председателем комиссии, как правило, является председатель районного (городского) Совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

Кроме председателя, в состав комиссии будут включаться депутаты, специалисты местной администрации, государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Окончательно персональный состав комиссии утверждается решением местного исполкома.

Комиссия будет собираться по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

За что надо будет платить 100%?

За ЖКУ. Когда комиссия по общей базе данных узнает, что вы — не вовлечены в экономику, то в течение двух рабочих дней эту информацию передадут туда, где рассчитывают ваши жировки и плату за пользование жилыми помещениями. Ознакомиться с новым порядком подсчета можно в Постановлении Совмина от 12 июня 2014 г. №571. Но вкратце — заплатите 100%.

После получения сведений о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, комиссии организуют с ними работу, в том числе рассматривают их заявления. По результатам данной работы формируется список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Сформированный список тунеядцев до 1-го числа второго месяца каждого квартала направляется для утверждения в

районный (городской) исполнительный комитет (местную администрацию). Утвержденный список не позднее 8-го числа второго месяца каждого квартала направляется в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.

Комиссии не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала информируют граждан о включении их в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

По результатам работы комиссия представляет оператору базы данных информацию для корректировки базы данных.