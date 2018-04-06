Франция в ООН: Рука Кремля - разумное объяснение атаки в Солсбери 6.04.2018, 7:35

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Постпред в СБ ООН назвал причастность России единственным разумным объяснением отравления Скрипалей.

Единственным разумным объяснением применения химоружия против бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери является лишь причастность России к нападению. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Франции Франсуа Делаттр, передает Укринформ.

"В свете того, что Соединенное Королевство поделилось с нами фактами, мы разделяем оценку Великобритании, что нет другого разумного объяснения, кроме как ответственность России", - заявил дипломат.

По его словам, Франция удивлена отказом Москвы отвечать на вопросы Британии, несмотря на то, что Кремль постоянно декларирует преимущества сотрудничества.

Он призвал российское правительство "пролить свет на ответственность за это ужасное нападение в Солсбери" и рассказать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о программах, которые не были ранее заявлены.

Представитель Франции назвал недопустимым то, что химическое оружие появилось на Ближнем востоке, в Азии, а теперь и в ЕС.

"Мы все вместе запретили применение этого оружия, и теперь это табу нарушено", - резюмировал дипломат.

4 марта в торговом центре британского города Солсбери был отравлен Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

В полиции Лондона сообщили, что россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия Новичок, которое разработано спецслужбами в советской России.