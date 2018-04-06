В Бресте погрузчик чуть не въехал в толпу велосипедистов 12 6.04.2018, 7:41

1,774

Велосипедист спровоцировал опасную ситуацию.

Погрузчик, двигаясь через перекресток улиц Октябрьской революции и 28 июля, заканчивал маневр. В это время велосипедист, не посмотрев по сторонам, начал движение через велопереезд, пишет kp.by.

Водитель погрузчика понял, что не успевает затормозить, и повернул в сторону пешеходного перехода, через который переезжали еще четверо велосипедистов. Он справился с управлением и столкновения удалось избежать.